Fernwärme legen

Zur Energiemesse Rhein-Neckar wird und dieser Brief geschrieben:

Die Energiemesse in Schwetzingen ist eine Topinformationsquelle, es werden verständliche Auskünfte gegeben und man geht schlauer nach Hause. Das Wissen ist bitter nötig, denn fast allen Heizungen hat die letzte Stunde geschlagen. Die finanziellen Auswirkungen für uns alle sind grauenhaft.

Nach dem Besuch war klar, dass in der innerstädtischen Fläche vor allem die Nutzung der Fernwärme das Schlimmste verhindern kann, weil sie für Nutzer in der Anschaffung vergleichsweise günstig ist, weniger technische und räumliche Voraussetzungen verlangt und die Gasheizung ersetzt. Erschrocken war ich, als mir das derzeitige Fernwärmenetz in Schwetzingen vorgestellt wurde. Hier fehlt es an allen Ecken und Enden, wo es gebraucht wird, ist es nicht da und wo es ist, arbeiten die Bauträger. Der Einzelne zählt nur im Kollektiv, ansonsten rennt er gegen eine Bürokratiewand.

Die Erkenntnis ist: massiver Ausbau der Fernwärmeleitungen in allen Straßen. In Schwetzingen wurden hintereinander die Karlsruher-, Dreikönig- und die Marstallstraße neu gebaut oder mit einem neuen Belag versehen. In allen Straßen wurden die Fernwärmeleitungen vergessen. In der Marstallstraße hat sich an der Schnittstelle zur Bassermannstraße, ein Bauträger einen Fernwärmeanschluss legen lassen. Den Anwohnern der Marstallstraße wird der Anschluss verweigert mit der süffisanten Begründung, „die Straße sei ja erst jetzt neu asphaltiert worden, melden sie sich mal in zehn Jahren wieder“. Die Fernwärmeleitungen vor dem Straßenasphalt, also den ersten Schritt vor dem zweiten zu machen, ist keinem in den Sinn gekommen.

Da frage ich mich, welches verkannte Genie das alles veranlassen konnte, ohne vorher eingefangen zu werden. Die Stadt hat Fernwärme zum Rothacker’schen Haus gebracht, um „Geld zu sparen“. (Für die Petersilie reicht es, am Schnitzel wird noch jahrelang gerackert werden.) Dieser unnütze, größenwahnsinnige Bau kostet Unsummen, zerrüttet die Finanzen und belastet die Stadt jährlich mit Folgekosten in Millionenhöhe, ohne dass ein Geldrückfluss kommt.

Er wird als psychedelische Begegnungsstätte für die Bürger eine fortwährende Qual sein. Warum wird das Vorhaben, bei explodierten Preisen, nicht zurückgestellt? Mit diesem Geld könnte ganz Schwetzingen mit Fernwärme versorgt werden. Die Fernwärme kann dann über die Invalidengasse im unmittelbaren Folgeschritt alle weiteren Straßen erschließen. Der Ausbau des Fernwärmenetzes wird in vielen Gemeinden konsequent vorangetrieben. Die fortschrittlichen „Plänkschter“ wollen sogar ihre ganze Gemeinde ans Fernwärmenetz anschließen, sie sind kreativ, denken voraus, handeln kraftvoll und mögen das Protzen nicht.

Dem Schwetzinger Stadtrat in seiner hohen Weisheit könnte die Brezel Trost und Hoffnung spenden. Denn: „Des Badners Klugheit ist kein Rätsel, die Ursach ist die Laugenbrezel, schon trocken gibt dem Hirn sie Kraft, mit Butter schmeckt sie fabelhaft. Und dank dieser Geistesfackel, schafft sie Verstand beim größten Dackel.“

Peter Baatz, Schwetzingen