Es scheint eine verdammt schlechte Zeit für die alten weißen Männer der Initiative Aufbruch 2016 zu sein. Corona-Blues, keine Veranstaltungen mehr mit Leuten wie Rebecca Sommer auf dem Podium (Brühl 2019), die letztes Jahr im Reichstagsgebäude auf Einladung der AfD den Wirtschaftsminister Altmaier bedrängt und beleidigt hat. Merz ist nicht als Vorsitzender der CDU gewählt worden und keiner wollte ihn als Wirtschaftsminister, Trump ist abgewählt und Merkel ist immer noch Kanzlerin. Und es gibt fast kein öffentliches Flüchtlings-bashing mehr. Aber der Aufbruch denkt immer noch, er vertritt die Mitte in seiner Meinung und der Autoritarismus schwebt wie ein Damoklesschwert über der Bundesrepublik .

Also wer ist in diesen Zeiten schuld am Niedergang des demokratischen Systems und der Krise beziehungsweise an einem bevorstehenden Autoritarismus? Der Leser staunt, der Aufbruch, bis dato die Krise bei der Flüchtlingsproblematik sehend, hat die Antwort: Nicht von außen kommt die Krise der Demokratie, sondern sie kommt aus dem Inneren des Systems, nämlich von dem „politischen weiblichen System mit ihrer geballten Inkompetenz, die demokratischen Gepflogenheiten einzuhalten“.

Der Versuch, dieses nur an einem einzigen weiblichen Beispiel (von der Leyen, die angeblich den Verfassungsstaat aushöhlt) zu belegen und aufzuhängen, ist unverhältnismäßig und nicht seriös, da müsste er schon die Mehrheit der meist männlichen AfD-Mandatsträger und manch andere miteinbeziehen. Man sollte bedenken, dass es für die Politik und die Bürger im Bezug auf Corona eine solche Ausnahmesituation bisher nie gegeben hat. Politikerinnen und Politiker betreten hier weltweit absolutes Neuland und manche Bürger fühlen sich ab einem gewissen Punkt bevormundet und nicht mehr verstanden. Es darf nur in Ausnahmesituationen zeitlich begrenz-te Eingriffe in die Rechte der Bürger durch die Politik geben, um weiteren Schaden zu begrenzen, was aber durch unabhängige Justiz überwacht und korrigiert wird.

Offensichtlich scheinen sich aber viele Männer für kompetenter als Frauen in der Politik zu halten so auch zum Beispiel beim Aufbruch. Ob da die männliche Kompetenz mit der Einhaltung ihrer demokratischen Gepflogenheiten so viel besser ist wie bei Frauen, mag so mancher anzweifeln. Wenn man zum Beispiel aus einem älteren Leserbrief im Mannheimer Morgen vom 27. Fe-bruar 2017 des Artikelschreibers Gunter Zimmermann, übrigens einem promovierten Historiker, zitiert, der schon damals aus dem „Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus“ einen „Gedenktag an den Nationalsozialismus“ macht. Gleichzeitig wirft er der Verfasserin des Kommentars, die unter anderem über das Aufkeimen eines neuen Nationalsozialismus beziehungsweise der Pegida/AfD schreibt „unverantwortliche Hetzparolen“ vor. Man müsste daher von ihm das Gleiche fordern, wie er es in seinem Artikel von den Frauen gefordert hat: Sich in aller Demut entschuldigen und in aller Stille verabschieden.

Aber auch männlich geballte Inkompetenz demokratische Gepflogenheiten einzuhalten, zieht innerhalb des Aufbruch 2016 keinerlei Konsequenzen nach sich. Eine freie, demokratische Weltanschauung ist immer individualistisch – unter anderem durch Geschlechtergleichheit, Antirassismus und andere weitere Eigenschaften geprägt. Und dass diese das System bedrohen sollen, wie im Artikel behauptet wird, ist lächerlich. Die demokratische Konzeption, Freiheit, Leistung und Verantwortung, wie sie der Artikelschreiber nennt, ist nicht durch Weltanschauung, Geschlecht, Antirassismus oder Stromlinienförmigkeit, wie im Artikel weiter behauptet, bedroht, sondern durch andere Dinge wie mangelnden Respekt, Diskriminierung oder schlechtere Bezahlung bei gleicher Arbeit, Rassismus, Radikalismus oder Verantwortungslosigkeit gefährdet. Hier könnte man vieles mehr anfügen – und genau da sollte sich der Aufbruch mit seinen Aussagen und Aktionen erst mal selbst an die Nase fassen, bevor er mit dem Begriff des Autoritarismus Ängste vor dem Staat bei den Bürgern zu schüren versucht. Keine Angst, wir haben eine starke demokratische Tradition, welche die Corona-Krise und anderes, auch den Aufbruch, übersteht, ohne gleich im Autoritarismus zu enden.

Zum Ende sei angemerkt, selbst wenn es der Denkweise des Aufbruchs widerspricht – den Frauen gehört die „Hälfte des Himmels“, auch wenn sie die alten weißen Herren nicht auf ihren Wolken sitzen lassen.

Peter Werner, Plankstadt