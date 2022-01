Pünktlich zum Jahresbeginn erscheint in allen Medien die Wahl eines angeblichen „Unwortes des Jahres“. Ein Nichtwort also, das die lieben Bürgersleute doch bitte tunlichst aus ihrem Wortschatz zu streichen haben. Für 2021 lautet es „Pushback“, ein Anglizismus. Eine ebenso belang- wie namenlose Jury aus vier Sprachwissenschaftlern und einer Journalistin versucht sich alljährlich auf Basis einer Umfrage in Sprach- und Volkserziehung.

Die Sprecherin der Aktion ist Spezialistin für „Genderlinguistik“, einem sprachmanipulativ verwandten Thema. Von Leitmedien und Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International und Pro Asyl bereitwillig aufgegriffen wird also „Pushback“ Unwort des Jahres in Deutschland, wobei es nichts anderes heißt als „Gegendruck“ oder „zurückdrängen“.

Gemeint ist aber etwas vermeintlich Verwerfliches, nämlich das Abweisen von „Migranten“, „Schutzsuchenden“, „Asylbewerbern“, „Geflüchteten“ an einer nationalen Grenze. Konkret war die gewaltsame Abwehr von Afghanen, Irakern und Syrern gemeint, die der weißrussische Machthaber Alexander Lukaschenko nach Minsk hatte einfliegen und an die polnische Grenze bringen lassen, um die EU zu erpressen.

Dieser politische Missbrauch interessiert die Sprachkritiker der Unwort-Jury aber keineswegs. Sie sind der Auffassung, dass durch ein solches „Pushback“ Menschen auf der Flucht die Asylalimentierung verweigert wird. Dabei ist bekannt, dass über 90 Prozent dieser illegalen Grenzgänger nach deutschem, europäischem und internationalem Recht kein Anrecht auf Asyl geltend machen können.

Aber die Unwort-Jakobiner haben mit ihrer Aktion ohnehin nichts mit Sprachwissenschaft im Sinn. Diese dient nur der Tarnung beim Versuch der Aktivisten-Minigruppe, Politik nach Framing-Art zu machen. Man will den politischen Diskurs in eine gewisse ideologische Richtung lenken, für offene Grenzen werben und für die multi-ethnische Verwandlung der Gesellschaft durch unbegrenzte Migration.

In den letzten 30 Jahren kürte die Jury mehr als zehnmal Begriffe, die mit Migration zu tun hatten, zum Beispiel „Rückführungspatenschaft“, „Überfremdung“ und „Anti-Abschiebe-Industrie“. Weitere ähnliche Begriffe landeten auf dem zweiten Platz. Die Auswahl all dieser Wörter ist nichts anderes als eine späte Rechtfertigung für eine gewisse Angela Merkel, die nach dem von ihr unterlassenen Grenzschutz eine Million „Flüchtlinge“ ins Land ließ und ihre deutsche Identität entsorgt hat.

Zitat: „Wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mehr mein Land.“ Dann gab sie im September 2015 in einer Fraktionssitzung zum Besten: „Ist mir egal, ob ich schuld am Zustrom der Flüchtlinge bin, nun sind sie halt da.“ Und bald darauf in einem Fernsehgespräch: „Es liegt nicht in unserer Macht, wie viele nach Deutschland kommen.“ In wessen Macht denn sonst?

Auf Platz zwei der Unwortwahl ist übrigens „Sprachpolizei“ gelandet – ein Eigentor der Juroren: Eine Gruppe, die sich als Sprachpolizei aufführt und mit diesem Begriff sich selbst kritisiert! Denn sie wollen ja offensichtlich wie eine Gedankenpolizei Begriffe unterdrücken und damit – siehe Orwells Big Brother in „1984“ – die Legitimität von Gedanken verweigern oder Inhalte umdeuten.

Wie man sieht, ist die Sprachpolizei, die nicht so heißen will, längst aktiv und ermittelt nicht nur Moralverstöße als „Unwörter“, sondern auch gegen angeblich verbotene N-Wörter, Z-Wörter, fürs Gendern und ähnlichen Unfug. Bei der Wahl eines „Unfuges des Jahres“ wäre die Unwortwahl-Jury die erste Wahl.

Winfried Wolf, Plankstadt