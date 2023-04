Für und wider der Geothermie

Zur Tiefengeothermie und den Plänen von Geohardt in der Region werden uns diese Briefe geschrieben:

Es ist eigentlich schon eine absurde Situation: Vor einigen Tagen hat Ministerpräsident Söder Bayern zum Geothermieland erklärt, weil 80 Prozent der gesamtdeutschen Leistung aus Bayern kommt, und ein paar hundert Kilometer entfernt wird ein wichtiges Geothermieprojekt vehement bekämpft. Dabei geht es in beiden Fällen um die gleiche Technik, die hydrothermale Geothermie, die Heißwasservorkommen in natürlich durchlässigen Gesteinsschichten ausnutzt. In einem geschlossenen System wird das warme Thermalwasser an die Oberfläche gepumpt, durch einen Wärmetauscher geleitet und dann abgekühlt in dasselbe Thermalwasservorkommen zurückgeführt. Die gewonnene Wärme wird in ein Fernwärmenetz eingespeist.

Dass diese Technik funktioniert zeigen 22 Geothermieanlagen in Bayern (Stand 2019) und auch in der Gegend um Paris wird sie schon seit 1996 genutzt. Warum sollte diese Technik hier im Oberrheingraben nicht funktionieren? Es ist keine „umstrittene“ Technik wie immer wieder von Gegnern suggeriert wird. Es liegen ausreichend Erfahrungen aus Bruchsal und Insheim vor, die zeigen, dass hydrothermale Geothermie auch hier in der Region sicher betrieben werden kann.

Redet man mit Leuten über Geothermie, kommt nahezu reflexhaft „aber Staufen“. Dabei haben die Schäden, die in Staufen aufgetreten und leider immer noch nicht zum Stillstand gekommen sind, absolut nichts mit der Technik der Tiefengeothermie zu tun. Es handelt sich auch nicht um eine seismische Aktivität, sondern um die Anhebung des Untergrunds durch das Aufquellen der Anhydritschicht. Ursache war eine fachlich falsche Bohrung für ein oberflächennahes Geothermiesystem. Ähnliches macht ja gerade auch wieder Schwierigkeiten beim Ausbau der A 8. Es ist einfach unredlich, wenn die Bürgerinitiative damit Stimmung gegen den Ausbau der Tiefengeothermie macht, und ich unterstelle, dass dies bewusst geschieht.

Die Erdbeben, die bei Geothermieprojekten im Oberrheingraben aufgetreten sind (Basel, Vendenheim, Straßburg) stehen in Zusammenhang mit petrothermalen Projekten. Hier wird tief ins Grundgestein gebohrt, Risse im Gestein werden unter großem Druck geweitet. Die Ursachen dieser Erdbeben sind inzwischen gut untersucht und verstanden (zu tief, zu schnell, mit zuviel Druck). Petrothermale Geothermie ist in Baden-Württemberg aber überhaupt nicht erlaubt. Das weiß die Bürgerinitiative.

Das Auftreten induzierter Seismizität kann auch bei hydrothermaler Geothermie nicht gänzlich vermieden werden, aber durch seismisches Monitoring versucht man sie unter der Fühlbarkeitsschwelle zu halten oder bestenfalls ganz zu vermeiden (hierzu möchte ich verweisen auf den Artikel „Wir alle wollen keine Seismizität haben“ vom 23. März). Leider hat Frau Prof. Schill ihren Vortrag bei der Informationsveranstaltung eher allgemein gehalten. Hätte sie etwas weniger über das Wärmekonzept des KIT und die Zukunft der Geothermie geredet und dafür mehr über die Fragen, die die Menschen in der Region beschäftigen, wäre der Ärger über die Informationsveranstaltung vielleicht etwas geringer ausgefallen.

Die MVV jedenfalls hat ein schlüssiges und zukunftsorientiertes Konzept vorgelegt, wie die Wärmewende in dem größten deutschen Fernwärmenetz gelingen kann und wie es sogar noch ausgebaut werden könnte. Viele Menschen in der Region würden davon profitieren. Die drei geplanten Geothermieanlagen spielen als grundlastfähige Wärmequellen eine zentrale Rolle bei diesem Umbau. Wie viel von dieser Planung könnte aber noch umgesetzt werden, wenn der Bau der Geothermieprojekte verhindert würde? Haben die Gegner einen Alternativvorschlag wie die Wärmewende ohne Geothermie umgesetzt werden könnte oder geht es nur darum etwas zu verhindern?

Warum muss überhaupt Dr. Baumann hier als Einzelkämpfer unterwegs sein und Hass sowie Häme über sich ergehen lassen? Die CDU ist mit in der Regierung und trägt Mitverantwortung, sollte sich da der Landtagsabgeordnete nicht auch klar positionieren? Und die Abgeordneten von SPD und FDP – geht es die nicht auch etwas an? Schließlich ist die Energiewende das zentrale Projekt der Bundesregierung. Klimaschutz ist eine riesige gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht das Hobby von Bündnis 90/Die Grünen. Es wäre Zeit, dass die Abgeordneten von CDU, SPD und FDP sich hinters Geothermieprojekt stellen und nicht nur von der Seitenlinie beobachten. Nur so kann Transformation zur Klimaneutralität gelingen.

Dr. Paula Stehrer-Schmid,

Schwetzingen

Geothermie nicht beherrschbar

Am 27. März schrieben wir an den Landtagsabgeordneten Dr. Andre Baumann (Grüne) folgende Mail: „Guten Tag Herr Dr. Baumann, ob die Geothermie bei uns in Schwetzingen mal genutzt werden kann, ist nicht sicher und wie mich inzwischen Experten aufgeklärt haben, weder grundlastfähig, noch beherrschbar. Was jedoch sicher scheint: Das Großkraftwerk Mannheim wird abgeschaltet und damit auch die Lieferung der Fernwärme aus diesem Kraftwerk.

Wir heizen unser Haus wie fast alle hier im Schälzig mit Fernwärme. Hierzu haben wir einige Fragen: Wie wird die Menge Strom, die das Großkraftwerk liefert, kompensiert? Können wir nach der Abschaltung des Großkraftwerkes unser Haus noch ausreichend mit Fernwärme beheizen? Die hierfür notwendige Energie kann die Müllverbrennungsanlage in Mannheim mit Sicherheit nicht liefern. Die Müllverbrennungsanlage in Mannheim stößt wie das Großkraftwerk große Mengen an CO2 aus. Wir verstehen nicht, weshalb ein mit Milliardenaufwand neu gebautes, modernes Kraftwerk geschlossen wird und eine genauso große ,Dreckschleuder’ dieses ersetzen soll! Ist es für uns Kunden nicht viel kostengünstiger und auch umweltschonender, das Großkraftwerk so lange in Betrieb zu lassen, bis es eine klimaverträgliche Alternative gibt?

Gehen wir recht in der Annahme, dass die Fernwärme, die mir die Stadtwerke Schwetzingen in Zukunft, also nach Abschalten des Großkraftwerkes, liefert, sehr viel teurer sein wird, wenn man bedenkt, dass die Stadtwerke ja bereits dieses Jahr – ohne plausiblen Grund – die Preise mächtig angehoben haben, und dies, obwohl der Steinkohlepreis aktuell nur noch die Hälfte kostet. Gehen wir recht in der Annahme, dass wir uns noch um andere Energiequellen kümmern müssen, wenn wir unser Haus warm bekommen wollen? Bitte kein Hinweis auf Wärmepumpen. Die haben wir durchgerechnet und kommen zu dem deutlichen Ergebnis: Eine Wärmepumpe ist für unsere konventionelle Heizung nie, nie rentabel.“

Bis zum heutigen Tag hat Dr. Baumann unsere E-Mail nicht beantwortet. Dies passt zu den Informationen zu seiner Geothermie-Veranstaltung: Wie wir der Presse entnahmen, hat er keine kritischen Fragen im Plenum zugelassen. Ist das das neue moderne Verständnis von Demokratie: Unbequeme Fragen werden bestenfalls ignoriert, wenn möglich bekämpft und diffamiert.

In der ARD und dem SWR liefen gerade zwei sehr objektive und aufschlussreiche Dokumentationen zu den Themen Atomausstieg und Nutzung von Erdgas. Man könnte die Untersuchungen so zusammenfassen: Wir schalten die Atomkraftwerke ab und alle anderen in Europa und der Welt bauen zusätzliche Kraftwerke (62 zusätzlich in Planung), weil die notwendige Grundlastversorgung klimaneutral sonst nicht gewährleistet ist.

Die Menge an Gas, die wir in den nächsten Jahren brauchen, wird sich nicht verringern, weil die Industrie diese Mengen braucht. Sparen würde bedeuten, dass die Betriebe weniger produzieren oder den Betrieb ganz einstellen. Das Gas aus den USA ist um ein Vielfaches teurer und ökologisch nicht vertretbar. Da es immer mehr Menschen auf der Welt gibt – es werden mal elf Milliarden sein – und immer mehr Menschen ein menschenwürdiges Dasein anstreben, wozu eben auch Strom gehört, wird der Energiebedarf weiter steigen und steigen und damit der notwendige Strom aus Kernkraftwerken aber auch aus der Verbrennung von fossilen Brennstoffen (Kohle und Gas).

Eine Kompensation ist erst in Jahrzehnten durch alternative Energien wie Wasserstoff möglich, wenn überhaupt. Unsere Solaranlage auf dem Dach liefert im Winter an vielen Tagen keinen Strom, im Sommer aber wesentlich mehr, als wir brauchen. Keine Sonne, kein Wind, kein Strom. Diese einfache Regel gilt auch für sehr große Anlagen, auch wenn die Anzahl der Windräder verdoppelt wird. Auch diese Räder drehen sich bei Windstille nicht und liefern ohne Wind keinen Strom.

Der deutsche Versuch, ausschließlich mit Sonne und Wind ein Industrieland zu betreiben, ist – sofern es nicht bald einen Riesendurchbruch bei der Speicherung gibt – zum Scheitern verurteilt. Das will man natürlich nicht zugeben. Die Träume der Träumer waren einfach zu schön. Leben nur mit dem, was Gott der Welt gratis geschenkt hat. Wobei „gratis“ immer ein Teil des Traumes bleibt. Wir haben wegen dieser Träume heute schon die mit Abstand höchsten Strompreise der G20-Staaten.

Petra und Bernd Bauer,

Schwetzingen