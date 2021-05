Fußabdruck der Menschheit

Dinge zerbrechen, wenn man nicht auf sie acht gibt. Gleiches gilt auch für Beziehungen von Menschen untereinander (was in Corona-Zeiten schwierig ist), wie auch zwischen Mensch und Natur.

Was die Beziehung von Mensch und Natur angeht, sieht es folgendermaßen aus: Weltweit brennen in schöner Regelmäßigkeit Wälder auf einer Fläche größer als Deutschland, Frankreich und Spanien zusammen.

Die vom Menschen geschaffene „Technosphäre“ (Gebäude, Straßen, Maschinen et cetera) hat ein geradezu zerstörerisches Ausmaß erreicht und wiegt mehr, als alle Pflanzen und Tiere zusammen.

Hierzu passt der Leserbrief „2050 – mit zwei Milliarden Menschen“ in der Ausgabe vom 22. Mai, der sich kritisch mit der Bevölkerungsentwicklung befasst. Die chinesische Stadt Chongqing ist mit über 82 000 Quadratkilometern die flächenmäßig größte Stadt der Welt und somit so groß wie ganz Österreich.

Unsere „Geiz ist geil“– Mentalität erreicht mittlerweile auch den letzten Winkel auf unserem Planeten bis hinauf zum Mount Everest, wo Öko-Expeditionen Tonnen von Unrat herunterschleppen, den im Sinnenrausch und Kletterstau steckende Abenteurer dort hinterlassen haben.

Wir dringen immer tiefer in Naturbereiche vor, in denen wir eigentlich nichts zu suchen haben und wundern uns dann, wenn wir wie aus dem Nichts von Epidemien heimgesucht werden.

Mit Palmölplantagen zerstören wir Urwälder, damit Schnäppchenjäger mit Biokraftstoff betankten Autos in Einkaufszentren fahren können, um sich mit Ramsch einzudecken, den Sklaven in baufälligen Hallen in Pakistan, Indien und anderen Ländern dieser Welt weiter zusammenschustern.

Ein Blick in die Prospekte der Discounter offenbart den Wahnwitz dieser Welt: Wein aus Australien, Knoblauch aus China, Rindersteaks aus Südamerika von Weiden, wo einst Urwald die Landschaft prägte. Avocados, deren Anbau dort zu ähnlich massiven Grundwasserproblemen führt, wie die Förderung von Lithium für Batterien von Smart-phones und E-Autos.

Auf den Weltmeeren steuern fast 55 000 Containerschiffe die 60 größten Seehäfen dieser Welt an. Darunter die Nummer eins Shanghai mit einer Umschlagskapazität von etwa 45 Millionen Containern im Jahr. Bevor also Produkte in unseren Einkaufswägen landen, können diese über 50 000 Kilometer auf dem Buckel haben.

Durch die Erderwärmung werden Gebiete unbewohnbar und der auftauende Permafrost könnte Viren und andere Erreger freisetzten, die dort seit ewigen Zeiten schlummern. Auf der ehemaligen US-Militärbasis Thule in Grönland kommen so nach und nach die Sünden der Vergangenheit zum Vorschein. Unter dem Eis gibt es neben giftigem Unrat wohl auch eine Atombombe, die bei einem Flugzeugabsturz 1968 verlorenging.

Dort – in Grönland – tuckerte im Jahr 2007 „Miss Merkel mit dem Gespür für Schau“ auf dem Schiff „Smilla“ medienwirksam umher, um den Klimawandel zu studieren. Anfang der 1990er Jahre reiste eine 30-köpfige Bundestagsdelegation nach Australien und Neuseeland. Segeltörn inklusive und auf Steuerzahlerkosten versteht sich. Begründung dieser Schnapsidee: Erkundung des Ozonlochs. Außer Schauveranstaltungen oder, dass die Energiepreise explodierten, ist bisher nicht wirklich viel passiert.

Eins müsste aber selbst den Zweiflern des vom Menschen verursachten Klimawandels klar sein: So kann es nicht weitergehen, denn es kann nicht sein, dass zwei bis drei Generationen mehr Ressourcen verbrauchen als hunderte Generationen davor.

Obwohl Experten schon seit Jahrzehnten Alarm schlagen, verhalten wir uns immer noch so, als wäre die Erde unser Eigentum! Aber das ist sie nicht! Sie gehört uns nicht, sondern allen Geschöpfen, die auf diesem Planeten leben und noch nach uns leben wollen. Sie ist uns geliehen.

Herbert Semsch, Brühl