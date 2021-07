Lieber Herr Gutting, ich schreibe Ihnen diese Zeilen, damit Sie sich freuen. Ich bin ein großer Bewunderer ihrer Person, da Sie Dinge zustande bringen, wie sonst nur sehr wenige Menschen. Sie haben es in der laufenden Legislaturperiode verstanden, zusätzlich zu ihren Diäten, so ganz nebenbei 450 000 Euro einzunehmen (Quelle: „abgeordnetenwatch.de/nebentaetigkeiten“ –Stand: 16. August 2019 – Autor: Martin Reyher) und dennoch ihrer Arbeit als Vertreter unseres Wahlkreises im Bundestag in vollem Umfang nachzukommen. Das verdient Respekt.

Ich frage mich natürlich wie Sie das geschafft haben, denn ich vermute, auch Ihr Tag hat nur 24 Stunden und schlafen müssen Sie ja auch irgendwann. Es wäre lobenswert, wenn Sie ihre Strategie öffentlich machen würden, damit möglichst viele Menschen von Ihnen lernen können. Auf alle Fälle wünsche ich Ihnen das Beste und viel Glück für die anstehenden Wahlen.

Es grüßt Sie herzlichst Ihr Fan.

Klaus Weber, Hockenheim

