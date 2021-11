Dank der Wunderlösung 2G, 3G, 4G oder sogar 5G – oder was den Verantwortlichen noch so einfällt – dürfen sich die Menschen wieder näherkommen! Was aber geschieht bei den Begegnungen?

Die Impfung schützt erwiesenermaßen nicht vor Neuansteckung. Die Viren werden also munter weiterverbreitet. Auch wenn der Verlauf der Erkrankung wirklich gemildert verläuft, so ist es doch egal, ob jemand durch einen Geimpften oder Unge-impften infiziert wird. Durch den sorglosen Umgang mit der 2G- beziehungsweise 3G-Regel wird die Kette nicht unterbrochen, sondern es wird gedankenlos für eine Weiterausbreitung gesorgt! Wenn Sie das nächste Mal ein Gebet sprechen, vergessen Sie bitte nicht, den Herrn zu bitten: Lieber Gott, lass Hirn regnen, auf die Leute, die in dieser Sache das Sagen haben.

Klaus Maurer, Hockenheim