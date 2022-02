Am 21. Januar feierten wir den „Weltkuscheltag“ mit dem Ziel, dass sich die Menschen viel öfter umarmen sollten. Nur, im Zeitalter von teils absurden Corona-Regeln, in denen selbst der Handschlag – der übrigens Vertrauen symbolisiert – verpönt ist, hat solch ein Feiertag schon was von makabrem Zynismus.

Waren sie schon mal zu Corona-Zeiten auf einer Beerdigung? Da gibt es zunächst mal die Maskenpflicht auf dem Friedhof – auch im Freien und selbst im kleinsten Kreis.

Auch das symbolische Schäufelchen Erde, was ja das gemeinsame Zuschaufeln des Grabes versinnbildlichen soll, ist verboten und mancherorts verstößt sogar die Schale mit Blütenblättern, die ersatzweise statt Erde ins Grab geworfen werden können, gegen die Corona-Regeln.

Von tröstenden Umarmungen, die nicht erlaubt sind, ganz zu schweigen.

Für mich ist das nicht nur absurd, das ist krank oder zumindest makaber! Vor allem, wenn man sieht, was sonst alles geht. Ich denke da beispielsweise an die 50 000 Jecken zu Faschingsbeginn kürzlich in Köln.

Wie hinterfragte einst der OB von Rostock, Claus Ruhe Madsen, in einer Talkshow den widersprüchlichen Maßnahmenkatalog: „Bekämpfen wir das Virus oder die Bürger?“ Dass also immer mehr Menschen „spazieren gehen“, liegt auch an dem Chaos, das die Politik fabriziert! Wer Demonstranten immer wieder mehr oder minder pauschal in die rechte Schublade steckt, hat den Knall nicht gehört!

Dazu gehört auch unser Ministerpräsident, dem Gerichte immer wieder klarmachen müssen, dass zwischen einem Landesfürsten und einem Kurfürsten ein „geringfügiger“ Unterschied besteht. Diesen Unterschied nennt man Demokratie!

Und was das Thema Impfpflicht betrifft: Etwa zwei Jahre lang wurde uns gebetsmühlenartig das Credo gepredigt, dass es keine Impfpflicht geben wird. Vor einigen Wochen dann plötzlich die Kehrtwende, die aber dann wieder teilweise aufgeweicht wurde, da einige, die zunächst vor Verzweiflung sich für eine Impfpflicht – sich dann aber doch wieder eher gegen eine entschieden haben, da die Omikron-Variante wohl doch nicht so schlimm ist.

Ich selbst plädiere für das Impfen, bin auch selbst drei mal geimpft. Aber eine Impfpflicht mit einem Impfstoff, der nur etwa ein halbes Jahr wirkt – und das auch nur „relativ“, treibt die Bürger eher noch mehr auseinander. Fakt ist aber: Impfen hilft!

Nebenbei: Niemand wird mit dem mRNA-Impfstoff gechipt, sterilisiert oder gar genetisch verändert, sondern empfängt nur den „Code“ des Virus, den alle haben, die von Covid genesen sind. Wer hier mit Verschwörungs-unsinn die Menschen kirre macht, der gehört sanktioniert!

Mein Resümee: Lassen wir uns nicht weiter auseinandertreiben. Auch ich habe genug von einer Politik, die mit absurden Regeln und dekadenten Sprüchen eher Zwietracht sät, statt dass sie zu Solidarität geschweige denn sogar zur Harmonie beiträgt!

Denn, wenn das so weitergeht, droht der Politik ein ähnliches Dilemma wie der katholischen Kirche: Sie verliert ihre moralische Legitimation, zumal ihr die „Schafe“ davonlaufen, weil viele „Oberhirten“ völlig den Überblick verloren haben.

Wie heißt es bei Dantes „Inferno“ doch so treffend: „Die heißesten Orte der Hölle sind für jene reserviert, die in Zeiten moralischer Krisen nicht Partei ergreifen.“

Herbert Semsch, Brühl