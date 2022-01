Corona – die neue Volkskrankheit. Seit fast zwei Jahren. Wie geht man damit um? Ist unsere Politik nicht hilflos mit ihren vielerlei Maßnahmen, die immer wieder über Bord geworfen und dann wieder in geringer Veränderung erneut eingesetzt werden? Eine Tatsache ist, dass zum Beispiel wesentlich mehr Menschen an den Folgen von Alkoholkonsum, Rauchen, Krebs und auch an Abtreibung sterben als an Corona. Doch dies steht nicht im Blickfeld der Verantwortlichen der Corona-Maßnahmen. Diese ist ja ansteckend. Doch – haben die Staatsvertreter das Recht, die Verantwortung der Einzelnen über ihren eigenen Körper übernehmen zu wollen? Zum Wohl des Volkes?

Wie ist es bei Covid? Die Geimpften sind doch genauso Überträger wie die Ungeimpften. 2G (genesen, geimpft) bringt eigentlich nichts für den Schutz für die Bevölkerung. Dies stellte auch Sahra Wagenknecht von der Linken klar: Impfen ist nur Eigenschutz. Bei Ansteckung ist der Verlauf in der Regel leichter. (Übrigens: Auch Geimpfte starben schon an Corona. Es ist kein 100-prozentiger Schutz.)

Leider gab es auch bereits Selbstmorde unter Kindern und Jugendlichen, weil sie mit der ganzen Corona-Situation nicht mehr klar kommen. Darüber spricht man kaum. Auch in Schulen distanzieren sich schon Kinder verbal und verletzend gegenüber solchen, die nicht geimpft sind. Nicht wenige Eltern haben Sorge, ihre Kinder in die Kitas zu bringen wegen einer eventuellen Ansteckung. Hier ist doch eine Spaltung der Gesellschaft auf dem Weg. Inzwischen ist ja die neue „Welle“, die viel glimpflicher abläuft, zu einer Art Grippe geworden.

Will man hier die meist friedlichen „Montagsspaziergänger“ in vielen Städten Deutschlands weiterhin bekämpfen und diese verbieten, weil die Teilnehmer ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen wollen?

Weiß man wirklich, ob keine Spätfolgen dieser aus meiner Sicht „genverändernden Impfung“ zu erwarten sind? Erklärende und beruhigende Ausführungen darüber konnte man in der letzten Samstagausgabe der Schwetzinger Zeitung lesen. Doch es gibt auch andere Meinungen von bekannten Ärzten. So wurde auch ein „Offener Brief“ von 544 Ärzten an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier weitergeleitet zur staatlichen Drohung, eine Impfpflicht einführen zu wollen.

Es gibt noch mehr kritische Stimmen: Peter Hahne, Fernsehmoderator und Autor, unterstützt die „Montagsspaziergänger“ und bemängelt die momentane Corona-Politik.

Im Fernsehsender „Bild-Live“ konnte man eine Erklärung von Chefredakteur Claus Strunz mitverfolgen. Er zeigte die Unmöglichkeit der Entscheidung der neuen von der SPD geführten Regierung auf, dass nur „2G-Leute“ in den hohen, weitläufigen Plenarsaal im Reichstag dürfen. Sein Fazit: Durch solch eine Corona-Politik findet die Gesellschaft nicht zueinander, sondern driftet immer weiter auseinander.

Und warum sollen nur die Geimpften und Genesenen (2G) in bestimmte öffentliche Räume (Rathaus et cetera) kommen dürfen? „Ungetestet“ können sie genauso andere anstecken, während „getestete Ungeimpfte“ dies nicht tun. Wo ist hier die Logik?

Es wird für viele einfacher, sich impfen zu lassen, wenn Totimpfstoffe angeboten werden.

Will uns diese Pandemie nicht auch auf den hinweisen, der Leben gibt und erhält? Wir Menschen können letztlich ohne die Gottes Gnade nicht leben.

Dora Weimer, Hockenheim