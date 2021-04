Genau hinschauen

Zum Artikel „Splitt erntet nicht nur Begeisterung“ vom 14. April) wird uns geschrieben: Der Bericht kann nicht ohne Widerspruch bleiben. „Die parkähnliche Anlage“ kann nicht für die Urnengräber in der Abteilung „N“ gelten. Dort ist es kaum möglich, mit dem Rollator oder dem Rollstuhl an die äußeren Gräber am Zaun zu kommen. Ich selbst saß einige Wochen im Rollstuhl und kam nicht ans Grab meines Mannes.

AdUnit urban-intext1

Vor der Corona-Zeit habe ich mich mit unserem Behindertenbeauftragten Rudi Bamberger auf dem Friedhof getroffen. Auch er kam mit seinem Rollstuhl nicht an die äußeren Gräber. Dort wurden die Wege mit Splitt aufgefüllt, ohne den Untergrund zu begradigen, deshalb ist die Splittaufschüttung an manchen Stellen tiefer und der Weg sehr uneben. Beim Rundgang mit den Herren vom Rathaus hätte man auch in die Ecken schauen sollen, dort sieht es noch sehr ungepflegt aus, der Pizzakarton und der Fuß eines Baustellenschildes liegen immer noch an den Sträuchern.

Heidi Just, Brühl