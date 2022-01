Die katholische Kirche, wie die in Reilingen, steht sonntags für viele Gläubigen im Mittelpunkt.

Benedikt, unser deutscher Papst im Ruhestand, hat an diesem Sonntag einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Die Lage ist zwar nicht transparent, aber, wie hier im Bild gezeigt, immerhin noch überschaubar. Er kann sich nicht erinnern, er hat die Unwahrheit gesagt, aber doch nur um seine Kirche und deren vom richtigen Wege abgekommenen Diener zu schützen.

Kann denn so was Sünde sein? „Gottes Mühlen mahlen langsam“, weiß der Volksmund. Und nur den kirchlichen Aufklärern gelingt es, deren Tempo noch zu unterbieten. Vielleicht lässt ihn der liebe Gott deshalb so alt werden, um ihm Gelegenheit zu geben, für seine Missetaten noch auf Erden Buße zu tun.

Hagen Heer, Hockenheim