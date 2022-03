Zum Artikel „Mein Herz weint“ in der Ausgabe vom 26. Februar wird uns geschrieben:

Mit großem Erstaunen musste ich vergangene Woche lesen, wie eine hier in der Region bekannte Pianistin der Ukraine die Existenzberechtigung abspricht. Für mich ist es total unverständlich, wie Ewiggestrige in der heutigen Zeit noch in alten Mustern und Grenzen denken können!

Sei es in Grenzen des alten Sowjetreiches oder wie eine andere bekannte Leserbriefverfasserin, die Israel in der Welt aus Zeiten König Davids als legitim ansieht – aber vielleicht liege ich auch falsch und sollte als Italiener ja wieder die Grenzen des Römischen Reiches aus dem Jahr 116 A. D. als die einzig wahren propagieren.

Es wird auch eine Unausgewogenheit in der deutschen Berichterstattung bemängelt, was für mich im Umkehrschluss bedeuten würde, dass es ja dann auch eine Berechtigung für Russlands Krieg geben würde.

Aber nichts rechtfertigt diesen Krieg, nicht einmal ein angebliches aggressives Auftreten der Ukraine gegenüber Russland, wie auch immer das gegen einen übermächtigen und überlegenen Gegner aussehen könnte.

Russlands hat auch Gründe für diesen Krieg?

Ich erkenne tatsächlich drei Gründe bei Präsident Putin: Größenwahn, veraltete Gedankenmuster und Gier!

Calogero Parisi, Schwetzingen