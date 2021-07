Die Schulpflicht in Deutschland ist eine gesetzliche Regelung, die ab und bis zu einem bestimmten Alter – oder bis zur Vollendung einer Schullaufbahn – Kinder, Jugendliche und Heranwachsende dazu verpflichtet, eine Schule zu besuchen. Eine Schullaufbahn ist auch die Berufsschule.

Ich war im Nahkauf in Ketsch einkaufen. Es regnete. Viele Kunden mit Rollator hatten keine Schirme dabei und warteten am Eingang in der Hoffnung, dass der Regen bald aufhören möge. Man konnte bei der Enge nicht entkommen. Eine junge Kundin nützte das schamlos aus. Sie schrie laut, wie auf einem Fischmarkt, sie sei eine „Grüne“ und schimpfte auf die Regierung, die wegen ihres angeblich totalen Versagens in der Corona-Krise nun für die Unterrichtsausfälle in den Schulen Schadensersatz in Millionenhöhe an die betroffenen Eltern zahlen müsse.

Auf meine Frage hin sagte sie stolz, dass sie natürlich Kinder habe, nämlich 12, 13 und 15 Jahre alt. Ja, sie und ihr Mann würden ihre Kinder selbstverständlich zu jeder Veranstaltung von „Friday for Future“ fahren, denn der Zweck heilige jedes Mittel!

Auf meinen Einwand, freitags seien die Klassen wegen deshalb nur minimal besucht und die Lehrenden würden von meinem Steuergeld, wenn auch nur in homöopathisch kleinen Dosen, entlohnt, beleidigte mich die „grüne Wahlkampfhelferin“ mit sehr vulgären Beschimpfungen und war im selben Augenblick verschwunden, als eine ältere Käuferin rief, dass der Regen aufgehört habe.

Diese gewiss „nicht-heilig-grüne Johanna“ hat bewiesen, dass die Grünen den Fake-Wahlkampf von Trump mögen. Die Grünen sind moderne „Rattenfänger“. Sie ködern junge Menschen mit Versprechen: „Ihr könnt und dürft ungestraft die Schule schwänzen und wir werden dafür sorgen, dass ihr mit 16 Jahren wählen könnt – natürlich nur uns, die Grünen.“ Beim Bundesverfassungsgericht werden Klagen eingereicht, um das Wahlprogramm der Grünen zur „Staatsreligion“ erklären zu lassen. Die angeblich unabhängigen Politiker sollen durch Urteile auf eine grüne Politik gezwungen werden, um gegen ihr Gewissen zu entscheiden. Wenn das Verfassungsgericht den Grünen folgen sollte, dann gibt es nur einen Kommentar: Zieht eure roten Roben aus, krempelt die Hemds- und Blusenärmel hoch und vollzieht den von euch selbst angerichteten Schaden selber.

Ich kann keine gesetzbrechende Partei wählen, keine Partei, die Kinder für ihre Ziele missbraucht und den Kindern weismacht, sie wolle eine Beteiligung pubertärer Jugendlicher an angeblich so verantwortungsbewussten, besonders erfahrenen Regierungen in unserem Land.

Neuer grüner Slogan: Grüne Welpen an die Macht?

Werner Weidner, Ketsch

