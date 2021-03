Zum Leserbrief „Es bringt uns alle um den Schlaf“ in der Ausgabe vom 27. Februar wird uns geschrieben: Die Grenzwerte für Schallimmissionen aus lärmerzeugenden Geräten, also auch von Wärmepumpen, die zur Heizung oder Kühlung von Gebäuden betrieben werden, sind in der Bundesimmissionsschutzverordnung (TA-Lärm) festgelegt. Sie können im Voraus in einer rechnerischen Prognose bestimmt und auch nachträglich durch Messungen überprüft werden. Für die Einhaltung des Immissionsrichtwertes ist der Betreiber der Geräte verantwortlich.

Außerhalb von Gebäuden wird der Lärmpegel 0,5 Meter vor dem geöffneten Fenster des am stärksten vom Lärm betroffenen Wohn- oder Schlafraums der Beurteilung zugrunde gelegt.

Aus den Messwerten mit einem geeichten Schallpegelmesser wird von einem Gutachter der sogenannte Beurteilungspegel ermittelt und mit dem gebietsabhängigen Grenzwert der TA-Lärm verglichen. Bei Überschreiten des Grenzwertes muss der Betreiber die Anlage lärmmindernd verbessern. Christoph Ruebeling, Plankstadt