Zur Energiewende an sich und den jetzigen Plänen der Bundesregierung werden uns diese Briefe geschrieben:

Öl und Gasheizungen sollen ab 2024 gegen Wärmepumpen-, Pellet- und Fernwärmeheizungen ausgetauscht werden. Wir denken, Habecks Heizungsstrategie wurde ohne Sorgfalt erstellt. Die Metropolregion Rhein-Neckar hat 2,4 Millionen Einwohner und 1,1 Millionen Wohnungen.

Davon werden 650 000 mit Gas, 210 000 mit Öl, 160 000 mit Fernwärme und 25 000 mit Pellets beheizt, zirka 60 000 bereits mit Wärmepumpen und Solarthermie. Im Jahr 2011 hatten die Grünen die Landtagswahl gewonnen und hätten den Bau vom heute so ungeliebten Steinkohlekraftwerk Block 9 in Mannheim verhindern können. Dieser ging jedoch 2015 in Betrieb und hat eine Leistung wie ein Atomkraftwerk von über 900 Megawatt. Schlagartig erhöhten sich die Treibhausgasemissionen in der Region. Dieser Block versorgt nebenbei 50 000 Kunden mit Fernwärme und der Bau kostete 1,2 Milliarden Euro. Jetzt soll der Kohleausstieg bereits 2030 kommen und so wird das Großkraftwerk mit all seinen Blöcken zum Milliardengrab.

Mehr zum Thema Energie Energieberater erwarten sinkende Preise für Wärmepumpen Mehr erfahren Energie Habeck warnt vor Torschlusspanik beim Heizungstausch Mehr erfahren

Wir fragen uns, wer trägt eigentlich die Stilllegungskosten? Mit dem Großkraftwerk verliert Süddeutschland 2146 Megawatt Stromleistung und die Fernwärmeleistung für 160 000 Kunden. Die Fernwärme soll durch Geothermie, Flusswasserwärmetauscher, Temperaturabsenkung und Einsparungen nicht nur ersetzt werden, nein, man will sogar mehr Kunden dazugewinnen. Hier sehen wir große Fragezeichen.

Um die Stromleistung vom Großkraftwerk zu ersetzen, benötigt man 500 Windräder. Sollte die Anzahl der Wärmepumpen und E-Autos in der Metropolregion im geplanten Maß steigen, ist der Strombedarf entsprechend höher und die 500 Windräder würden nicht reichen. Die Realität in Baden-Württemberg ist: Im Entenpfuhl bei Ketsch sind drei Windräder angedacht. Wie ist die weitere Strategie beim Bau von Windrädern?

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Dr. Baumann macht im Moment Werbung für nur drei Geothermieanlagen mit je 30 Megawatt. Das deckt den Bedarf nicht und ist außerdem ein riskantes Unterfangen. Die 40 Referenzanlagen, die ohne Störung laufen, sind Minianlagen unter einem Megawatt und nicht vergleichbar mit den 30 Megawatt-Anlagen. Ohne Landesbürgschaft und Haftungsregel wird mit Sicherheit ein Bürgerentscheid alle Geothermieträume beenden.

Eine weitere Fehleinschätzung ist die Überlegung, Öl- und Gasheizungen durch Pelletheizungen zu ersetzen. Hier fordern Wissenschaftler vom Potsdamer Klimaforschungsinstitut die Holzverbrennung in allen Formen zu stoppen und die staatliche Förderung einzustellen. Holz ist bei vergleichbarer Brennstoffdichte die schmutzigste und klimaschädlichste Form, um Gebäude und Betriebe zu heizen. Holzverbrennung verursacht das 1,5-fache an CO2-Belastung gegenüber Steinkohle, das Doppelte gegenüber Öl und das Dreifache gegenüber Gas. Bei Schwefeldioxid, Stickoxid und Feinstaub liegt Holz ebenfalls extrem schlechter als alle anderen Brennstoffe. Es ist einfach katastrophal, wenn eine Grünen-Regierung die Holzverbrennung forcieren will. Stellen sie sich vor, die 650 000 Gaskunden würden Holz verbrennen.

In drei Jahren wäre der Käfertaler Wald, die Lußhardt und die Schwetzinger Hardt eine baumlose Sandwüste. Wichtig dagegen wäre, vorrangig die nicht leitungsgebundenen Heizungen – also Öl, Kohle oder Holz – durch Wärmepumpen mit Photovoltaikanlagen zu ersetzen. Hier sollte man erhebliche Fördermittel einsetzen, gerade um den ländlichen Raum zur Umstellung und Eigenstromversorgung zu bewegen. Die Gasheizung, die über Jahrzehnte als sauberste Heizungsart galt, wird von allen Nutzern sechs Monate im Jahr komplett abgeschaltet, hat einen hohen Wirkungsgrad, eine moderate CO2-Belastung und so gut wie keine weiteren Schadstoffe.

Sie sollte so lange am Netz bleiben, bis klar wird, dass die Stromversorgung mit erneuerbaren Energien für die Masse an Wärmepumpen, welche die Gasheizungen ersetzen sollen, überhaupt möglich ist.

Wir denken, um diese Mammutaufgabe zu bewältigen, muss in Baden-Württemberg in kürzester Zeit wesentlich mehr getan werden.

Werner und Ingrid Jäkel,

Schwetzingen

Strom aus Atomkraft was nun?

Es ist schon einige Zeit her, dass ich einen Leserbrief geschrieben habe. Nun rückt der Tag näher, an dem die letzten Atommeiler bei uns in Deutschland abgeschaltet werden. Dazu möchte ich gerne etwas sagen.

Ich gehöre noch zu der Generation, die es miterlebt hat, wie der erste Atommeiler ans Netz ging. Wenn ich es richtig recherchiert habe, war das 1962 in Bayern, in Kahl am Main, nach vier Jahren Bauzeit. Dieses Atomkraftwerk lief gerade mal 23 Jahre bis 1985. Danach folgten viele Atomkraftwerke mit unterschiedlichen Laufzeiten, die letzten mit zirka 35 Jahren. Allesamt haben für mich das Manko, dass bei keiner der Anlagen alle aufgewendeten Kosten in die Wirtschaftlichkeitsberechnung eingeflossen sind, die den vermeintlich billigen Atomstrom darstellen.

Hunderte Milliarden flossen in die Forschung und Entwicklung dieser Anlagen. Diese Kosten wurden geflissentlich bei der Aufstellung der Wirtschaftlichkeit rausgelassen. Ebenso die Kosten, die für die Endlagerung des Atommülls ausgegeben werden müssen, denn diese Kosten stehen ja bekanntlich noch gar nicht fest. Ebenfalls fehlen in den Kosten die Investitionen für die Atomkraftwerke, die zwar gebaut wurden, aber gar nicht ans Netz gingen, die also überhaupt keinen Strom produziert haben, für die wir aber als Steuerzahler geradestehen mussten.

Auch wenn ich kein Mathematiker bin, so ist es nach meinem durchschnittlichen Menschenverstand doch vollkommen unmöglich, dass ein Atomkraftwerk jemals günstigen Strom liefern kann. Von den dauerhaften Risiken für mehrere Generationen, die nach uns noch folgen, ganz zu schweigen. Ich fühle mich auf jeden Fall etwas sicherer, wenn die kriegerischen Auseinandersetzungen in Europa wieder zunehmen, dass dann bei uns kein AKW mehr in Betrieb ist.

Einige sind sogar der Meinung, dass wir neue Atomkraftwerke bauen sollten, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Auch hier wird geflissentlich verschwiegen, dass für den Bau eines Atomkraftwerkes locker mal acht bis zehn Jahre vergehen, bis ein solches Kraftwerk in Betrieb genommen werden kann.

Wenn wir diese Zeit und vor allem auch das Geld sowie die Forschungsaufwendungen dafür nutzen, um die Wasserstofftechnologie industriefähig zu machen, dann werden wir nach meiner Überzeugung einen riesen Sprung machen, um unabhängig von fremden Energiemächten (Russland, Saudi Arabien, Iran und so weiter) zu werden.

Wir sollten nicht nur über die Wasserstofftechnologie palavern, sondern beherzt die Sache angehen. Wasserstoff steht uns, solange in der Nord- und Ostsee noch Wasser ist, in unbegrenzter Menge zur Verfügung.

Also packen wir‘s an.

Manfred Döring, Brühl

Die Zukunft mit Fernwärme?

In der vergangenen Woche sind einige Leserbriefe zum mangelnden Ausbau des Fernwärmenetzes in Schwetzingen und den fehlenden Angeboten für den Austausch von Gas- und Ölheizungen erschienen. Doch wie stellt sich die Situation aus Sicht eines Fernwärmekunden in den kommenden Jahren dar?

Das Fernwärmenetz wird weiter ausgebaut, obwohl die Energiequelle mit der geplanten Stilllegung des Großkraftwerkes in Mannheim endlich und ein Ersatz für die Wärmegewinnung noch nicht gesichert ist.

Aktuell prägt das „Vorzeigeaus“ der Öl- und Gasheizungen mit hohen Investitionen für Wärmepumpen die öffentliche Diskussion und ich kann sehr gut nachvollziehen, dass einige Hausbesitzer auf Fernwärme umsteigen möchten. Durch den geplanten Einsatz erneuerbarer Energien stehen auch für Fernwärmekunden in den kommenden Jahren einige Änderungen bevor. Die MVV lässt dazu die Katze noch nicht aus dem Sack und meine Anfrage von Anfang März 2023 blieb bis jetzt unbeantwortet.

Das Fernwärmenetz wird aktuell in vielen Gebieten mit sehr hohen Vorlauftemperaturen (bis zu 120 Grad Celsius) betrieben. Mit dem Einsatz von erneuerbaren Energien (zum Beispiel Flusswärmepumpen) wird voraussichtlich eine Absenkung der Vorlauftemperatur notwendig, was Investitionen ins Fernwärmenetz erforderlich macht.

Das Verhältnis von Vor- und Rücklauftemperatur wird künftig auch von großer Bedeutung sein. Von der Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf wird abhängen, wie effizient die Wärmegewinnung mit erneuerbaren Energien betrieben werden kann und wie häufig Ausgleichskraftwerke einspringen müssen, falls der Temperaturunterschied nicht groß genug ist.

Dies hört sich alles sehr technisch an und in der Vergangenheit hat sich der Fernwärmekunde auch nicht sehr damit beschäftigt. Um die Wärmewende mit Fernwärme erfolgreich umzusetzen, wird dies aber an Bedeutung gewinnen – analog der Diskussion zum Einsatz von Wärmepumpen für das energetisch nicht sanierte Einfamilienhaus. Die Hausanlagen werden für die geringeren Vorlauftemperaturen nicht in jedem Fall ausgelegt sein und kostspielige Investitionen nötig machen. Außerdem wird die MVV niedrigere Rücklauftemperaturen fordern, was die Hausanlage vor zusätzliche Herausforderungen stellen wird.

Die MVV sollte daher die Karten auf den Tisch legen und den Fernwärmekunden reinen Wein einschenken. Bestandskunden sollten frühzeitig über notwendige Änderungen informiert werden und Neukunden bereits zukunftsfähige Anlagen installieren beziehungsweise Alternativen aufgezeigt bekommen.

Aktuell begibt sich aber die MVV mit Geohardt in das Abenteuer Tiefengeothermie, wobei es sich hierbei um keine grundlastfähige Energiequelle handelt und diese zudem viele Risiken birgt. Vielmehr sollte über Alternativen zur Wärmegewinnung wie zum Beispiel Wasserstoffkraftwerke, Erdsonden anstelle von Tiefengeothermie oder den Einsatz von hybriden Heizungsanlagen nachgedacht werden, damit wir eine erfolgreiche Wärmewende in den kommenden Jahren tatsächlich erreichen.

Frank Pschihoda, Schwetzingen