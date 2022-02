Zum Artikel „Die Quelle der Irrationalität!“ vom 22. Februar wird uns geschrieben: Rüdiger Safranski hat in seinem Buch „Romantik. Eine deutsche Affäre“ eigentlich alles Wissenswerte geschrieben. Umfassend, kenntnisreich, sachlich. Und vor allem mit Liebe zu diesem Kapitel – nicht nur deutscher – Geistesgeschichte. Im oben genannten Artikel über den Vortragsabend des „Philosophischen Cafés“ wird hingegen zeitgeistgerecht spekuliert, inwieweit die Romantik mit Nationalsozialismus und Querdenkern (schon diese Zusammennennung ist eine Unverschämtheit) zu tun haben könnte. Wahrscheinlich haben aus dieser gefärbten Sicht auch Karl der Große, Martin Luther und August Bebel das ihre zum Nazitum beigetragen. Die neun Zuhörer hätten bei diesem Angebot an philosophischem Flachsinn getrost zu Hause bleiben und stattdessen mit Gewinn Safranskis Buch lesen können.

Was sich um 1800 um die Gebrüder Schlegel, Fichte und Schelling versammelte, in Vergangenheitssehnsucht und Sinn fürs Wunderbare schwelgte, poetischer Neigung zu Nacht und Mystik bei Novalis (Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg) frönte, dieser Aufbruch einer jungen Generation, die die Revolution in die Welt des Geistes, der Literatur, Malerei und Poesie tragen wollte, nannte man später „Romantische Schule“. Diese Bewegung der jungen Wilden wollte aus der gewöhnlichen Welt der „Philister“ genannten Spießbürger ausbrechen. Die jungen Leute, denen es nicht an Selbstbewusstsein fehlte, setzten fort, womit eine Generation früher der „Sturm und Drang“ (Goethes „Werther“, Schillers „Räuber“) begonnen hatte.

Romantik hat in Deutschland große Geister bewegt, so sehr, dass man im Ausland bisweilen die deutsche Kultur mit dem Romantischen gleichsetzte. Aber auch die Französische Revolution kam ohne das romantische Ideal von Freiheit und neuem Menschentum nicht aus. Das Romantische findet sich bei Heinrich Heine („Luftreich des Traumes“), der es zugleich überwinden will, ebenso wie bei seinem Freund Karl Marx. Der Vormärz hat es in die Politik getragen, in die nationalen und sozialen Träume.

Danach kamen Richard Wagner und Friedrich Nietzsche, die keine Romantiker sein wollten, es aber dennoch waren – im Leben und ihren Werken. Ur-romantisch die blaue Blume der freideutschen Jugendbewegung am Hohen Meißner 1913 und die von England kopierten Pfadfinder Baden Powells. Beim Kriegsbeginn 1914 glaubten Thomas Mann und andere, die romantische Kultur gegen die westliche Zivilisation verteidigen zu müssen. Die unruhigen 1920er Jahre sind Nährboden für neuromantische literarische Zirkel von Rilke, George und Hesse, von Sekten, Bünden und Morgenlandfahrern. Man sehnt sich nach politischer Erlösung: Heideggers Vision einer seinsgerechten Politik, die ihn in fataler Weise an die nationalsozialistische Revolution glauben lässt.

Wie romantisch war der Nationalsozialismus? Passen Massenmord und Kriegstreiberei zur Romantik? Ein klares „Nein“ hätte man von philosophierenden Referenten und einem Journalisten anstelle denunzierender Spekulation erwarten können. Lieber fabuliert man mit dem Primitivum „Früher alles Nazi“. Nach Irrationalität und wirrer völkischer Pseudo-Romantik dann die Ernüchterung der Nachkriegszeit, die existenzialistische „skeptische Generation“ mit ihren Vorbehalten gegen alles Romantische. Die deutsche Geisteslandschaft endet mit den vorläufig letzten größeren romantischen Aufbrüchen, bei der linken Studentenbewegung und Flower-Power-Jüngern von 1968 und ihren Folgen, die unerwähnt bleiben. Nicht zu vergessen der heutige romantische Glaube der Kinder von „Freitags fürs Futur“, man könne durch das Einsparen eines Zwei-Prozent-Anteils deutscher CO2-Produktion die Welt retten.

Novalis beschrieb das Romantische so: „Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es.“ In dieser Formulierung merkt man, dass die Romantik eine hintergründige Beziehung besonders zur katholischen Religion mit ihren Mythen und Heiligengeschichten hat. Sie gehört zu den seit 200 Jahren nicht abreißenden Suchbewegungen, die der rationalen Technikwelt etwas entgegensetzen wollen.

Romantik ist auch eine Fortsetzung der Religion mit ästhetischen Mitteln. Das hat ihr die Kraft zur Aufwertung der Fantasie gegeben, sie überwindet und überhöht so die schnöde Wirklichkeit. Gut für die Poesie, schlecht für die Politik, falls sich die Romantik ins Politische verirrt, und zwar in beide Extremitäten, von Links und Rechts.

Genau dort beginnen die Probleme, die wir mit dem Romantischen haben können: Romantisch ist das Reich der Wünsche, doch hart im Raume stoßen sich die Fakten . . .

