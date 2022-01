Zum Artikel „Uns war klar: So kann es nicht weitergehen“ vom 27. Januar) wird uns geschrieben: Was ich heute auf einer ganzen Seite fand, hat mich sehr erfreut.

Danke für das Interview mit Katharina und Stephan Haag – wie gut, dass auch ganz normale Menschen zu Wort kommen, die frustriert sind ob des immer stärker werdenden Chaos, in dem viele Entscheidungen nicht mehr vernünftig nachvollziehbar sind und man sich täglich fragt, was nun noch oder schon wieder nicht mehr gilt. Manchmal hat man wirklich den Eindruck, als wolle man den Notstand möglichst lange aufrecht erhalten. Statt Horror an die Wände zu werfen, sollte Mut und Hoffnung vermittelt werden!

Hochachtung auch für die Redaktion, die den Mut hat, dafür eine ganze Seite zu verwenden!

Klaus Tremmel, Ketsch