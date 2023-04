Hoffnungen ruhen auf Nico Reffert

Zum Artikel „Stühlerücken am Ratstisch“ in Brühl (SZ vom 25. April) wird uns geschrieben:

Ich nahm am Montag als Zuschauer an der Sitzung teil, weil mich der Name „Reffert“ interessierte. Der Name des neuen jungen Gemeinderats Nico Reffert war mir durch den Rohrhofer Metallbildhauer Wilfried Rauscher, seines Zeichens Mitglied des Künstlerforums, bekannt. Rauscher, der mit den Großeltern von Nico, der Bauernfamilie Kuhn, befreundet ist, hat mir unter anderem das Insektenhotel auf dem Bauernhof gezeigt, das Nico konstruiert hat.

Persönlich habe ich Nico kennengelernt, als ich bei Kuhns Mist für meine Tomatenpflanzen holte und mir der junge Mann freundlicherweise beim Einladen half. Da ich bei Bauer Kuhn regelmäßig meine Eier kaufe, erlebte ich auch eine ersprießliche Kooperation des jungen Bauern Michael Kuhn mit dem Rohrhöfer Edelstahlkünstler Rauscher. Die beiden haben nämlich ein ganz besonderes Tier kreiert: eine Metall-Pflanzen-Schildkröte. Rauscher hat das Metallgerüst gebaut und Michael Kuhn hat die Dachwurz für den Rücken der Schildkröte beigesteuert. Ein Foto können die Besucher des Rathauses begutachten. Im Flur des Erdgeschosses stehen Metallhocker und eine Metallbank mit einem Schildkrötendesign. Das Schildkrötenthema ist noch nicht vollkommen ausgeschöpft. In Kooperation mit der Galerie Strobel und der Werbeagentur Barthmes resultierte schließlich eine Schildkrötenwanduhr, die demnächst, ähnlich wie die Wanduhr nach Piet Mondrian von „Artes Mundi“ im Handel angeboten wird. Das Thema Schildkrötenwanduhr haben wir im Kontext des Brühler Bildungszentrums für den Eingangsbereich diskutiert. Hinsichtlich des neu gegründeten Kinderbildungszentrums dürfen wir auf das Engagement des jungen Gemeinderats hoffen. Da nach dem Pisaschock die Kultusminister Besserung versprachen, aber zehn Jahre hilflos an Reformen herumgewerkelt haben, möchten wir auf lokaler Ebene die Hoffnungen in ein neues Gesicht im Gemeinderat setzen und ihm als Orientierung das Buch von Bob Blume: „10 Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie ändern können“, anheimstellen.

Anton Strobel, Brühl