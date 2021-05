Ibiza auf dem Schlossplatz

Vielleicht bin ich einfach nur 100 Jahre zu spät geboren, somit antiquiert und ewig gestrig? Wobei dies bitte nicht politisch zu verstehen sei, sondern als Reminiszenz, an das von mir (Jahrgang 1953) erlebte und geliebte alte Schwetzingen.

AdUnit urban-intext1

Da gab es nämlich einmal einen Schlossplatz, der sowohl an der Nord-, als auch an der Südseite von in Doppelreihen stehenden mächtigen Kastanienbäumen eingefasst war.

Da gab es zweimal wöchentlich einen Markt, auf dem nicht nur überteuerter Spargel, sondern alles erdenkliche an Obst und Gemüse, Backwaren, Fisch und Käse, Blumen und vieles mehr zu erwerben war. Das heutige Angebot auf den kleinen Planken nimmt sich dagegen eher bescheiden aus.

Auch gab es einen „Brezelmann“, Herrn Benkler, vor dem Eingang Schlossgarten mit den besten „Faschdebrezzle“ der Stadt, es gab den „Eis Adam“ (später Anni) mit dem Eis-Wägelchen und ja, selbst einen Kiosk, betrieben von einer Frau Bremer, gab es auf dem nördlichen Schlossplatz gegenüber des Palais Hirsch.

AdUnit urban-intext2

Nicht zu vergessen der Trinkbrunnen, in Höhe der heutigen Taxistände, welcher seit langem wohl in irgendeiner Ecke des Bauhofs vor sich hin rostet?

Und heute? Eine austauschbare Kulisse von Außengastronomie in einem einheitlichen Weiß, das mir die Augen tränen. Ein kahlgeschorenes Ensemble von Geschmacklosigkeit, umrahmt von einem Linden-Spalier, welches durch regelmäßigen Kahlschnitt daran gehindert wird, einmal eine Allee zu werden. Zu allem Überfluss ein mit seiner Mätresse auf dem Schwein reitender, halbnackter Kurfürst. Ich frage mich bei dessen Anblick ständig, ist das Kunst oder kann das weg?

AdUnit urban-intext3

Und nun haben einige Schwetzinger in einer Publikation geschrieben, wie schön doch dieser Platz ist und wie herrlich man dort verweilen kann. Zwei Herren werfen sogar einen Vergleich mit einem Aufenthalt in Ibiza in den Ring.

AdUnit urban-intext4

Nun ja, wer gerne „Autos gucken“ geht, der findet bei den etwa 8000 vorbei flanierenden Fahrzeugen pro Tag sicherlich seine Erfüllung. Ich persönlich finde diese, einzig der Gastronomie geschuldete Steinwüste, auch wenn Stadtbaumeister Mathias Welle dies anders sieht, städtebaulich einfach vollkommen verfehlt.

Wie ich es jedoch eingangs schon erwähnt hatte: Vielleicht bin ich einfach nur 100 Jahre zu spät geboren?

Hans-Peter Rösch, Schwetzingen