Ich bete für Waseem Butt

Die Nachricht, dass der Heidelberger Stadtrat Waseem Butt und seine gesamte Familie – Ehefrau, vier Kinder und seine Eltern – an Covid-19 schwer erkrankt sind, hat mich sehr betroffen gemacht. Am 17. März schrieb er in einer Whatsapp, dass er und seine Familie alle positiv getestet wurden und ich antwortete ihm, dass ich für sie alle beten würde.

Ich lernte Waseem Butt vor einigen Jahren als wundervollen Menschen kennen – tolerant, hilfsbereit, unerschrocken, geradlinig, engagiert und kämpferisch. Jetzt liegt er (46 Jahre) seit Wochen auf der Intensivstation. Er kämpft im künstlichen Koma täglich ums Überleben. Seine Frau und die vier Kinder haben die Erkrankung wohl einigermaßen und glücklicherweise gut überstanden.

Seine Eltern waren wie er wochenlang im künstlichen Koma. Sie haben den Kampf verloren. Beide sind gestorben. Ich möchte mich bei seinem 25-jährigen Sohn Mamdouh bedanken. Bedanken dafür, dass er mit diesem Thema an die Öffentlichkeit ging. Das ist ihm sicher nicht leichtgefallen. Meiner Meinung nach sollten viel mehr Menschen darüber berichten. Diejenigen, die ihre eigenen Erfahrungen mit dieser schlimmen Krankheit machen mussten – sei es selbst oder ihre Angehörigen – sollten wie Mamdouh berichten, welche „Hölle“ sie durchgehen mussten oder müssen.

Waseem Butt „hängt an der EMCO“, weil er selbst nicht mehr atmen kann, da seine Lungen versagen. Aber was bedeutet EMCO (Extrakorporale Membran-Oxygenierung) genau: Außerhalb des Körpers wird das venöse Blut per Maschine mit Sauerstoff angereichert und dann wieder ins arterielle Blutgefäßsystem zurückgeleitet. Eine hochkomplexe mit Risiken behaftete Prozedur, die ein Mediziner nicht mal so aus dem Handgelenk durchführt. Da braucht es absolute Spezialisten. Ein Glück gibt es diese Menschen und Mediziner, die durch diese schwierigen Methoden versuchen, mit aller Kraft das Leben der erkrankten Menschen zu retten.

Wenn die Betroffenen nach einem längeren künstlichen Koma überleben, müssen sie erst in langwierigen Therapien lernen, wieder normal zu leben. Der Körper muss lernen, zu funktionieren. Die Lunge muss lernen, selbstständig wieder zu atmen. Die Gliedmaßen müssen lernen, sich normal zu bewegen.

Ich meine, dass wir uns alle viel intensiver mit diesem Virus und seinen Folgen beschäftigen sollten, als uns darüber aufzuregen, wie „sehr wir dadurch in unserer Freiheit “ eingeschränkt sind. Aber leider – wie so oft – beschäftigen sich die meisten mit schwierigen und unangenehmen Themen erst, wenn sie selbst betroffen sind. Das ist sehr schade.

Ich hoffe, dass Waseem diese furchtbare Virus besiegen wird. Ich hoffe aus ganzem Herzen, dass er überleben und er wieder ein „normales“ Leben führen können wird.

Raquel Rempp, Schwetzingen