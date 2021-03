Als Person, die in die zweite Priorisierungsgruppe fürs Impfen eingeordnet ist, hangele ich mich sehr eingeschränkt in meiner Lebensqualität von Lockdown zu Lockdown. Um mich herum geht inzwischen alles kaputt! Bis jetzt konnte ich mich noch dazu motivieren durchzuhalten. Aber angesichts eines einjährigen Desasters im Corona-Management fällt es mir schwer, in den am Mittwoch gefundenen Beschlüssen Hoffnung zu entwickeln.

Von zu Beginn der Pandemie bekannten Mängeln an Desinfektionsmitteln, Masken und Schutzausrüstungen bis hin zum Verwalten des Mangels an Impfstoff und Schnelltests funktioniert hier nur der theoretische Plan! Die vulnerablen Gruppen schützen und de facto „wegsperren“! Das war das Ergebnis, auch wenn ich mich bisher wie viele andere in meiner Situation weitestgehend selbst weggesperrt habe!

Die Schnelltests sind wohl zu teuer, um sie sinnvoll in Unternehmen und Schulen unterstützend zusammen mit einem intelligenten Suchen nach Kontaktpersonen an wichtigen Stellen zum Verhindern von Ausbrüchen und Hotspots einzusetzen!

Ein guter Bekannter von mir ist angesichts des Versagens unserer Gesundheitsinfrastruktur fast gestorben! Eingeliefert mit einer ernsthaften Erkrankung per Notarzt ins Klinikum nach Heidelberg am 5. Dezember, wird er nach Diagnosestellung umgehend weitergeleitet, obwohl dem Uniklinikum bekannt sein müsste (Lehrkrankenhaus der Uni), dass das zum „Parken“ des Patienten ausgesuchte Krankenhaus nicht die Mittel hat, um die Krankheit des Patienten (77 Jahre alt) effektiv zu behandeln!

Grund: Kapazitätsauslastungen bei der Uniklinik wegen Corona! Dann kommt ein Martyrium, wie die im Krankenhaus eingefangene Infektion mit Corona, verbunden mit einer Lungenentzündung, Wasser in der Lunge, verschiedene weitere hinzugekommene Infekte und ebenfalls im Krankenhaus eingefangene Keime! Er hat überlebt, ist jetzt immer noch im Krankenhaus, mit der Aussicht vielleicht bald in Reha zu kommen!

Nur Kontakte zur Tochter per Telefon gab es , die Isolierung für Wochen! Eine 86-jährige Bekannte bricht sich den Oberschenkel und erkrankt ebenfalls an Covid im Krankenhaus und so weiter. Ja, die Personalsituation ist prekär, man hat halt mal die Schutzkleidung oder die Masken nicht gewechselt et cetera.

Aber es werden ja auch keine Studien bezahlt, die die Orte der Ausbrüche lokalisieren und eine konsequente Sequenzierung zum gezielten Auffinden der Mutanten wird auch nicht vorgenommen! Die Corona-Pandemie zeigt uns, dass die radikale Privatisierung der Daseinsfürsorge für die Bevölkerung bei Krankenhäusern und Altenheimen der falsche Weg ist!

Und da ist noch der Bildungsnotstand, geprägt durch einen jahrzehntelangen Investitionsstau an Schulen. Da sind die massenhaften Beschaffungen von Raumreinigungsgeräten zu teuer, die regelmäßigen, zweimal wöchentlich vorgeschlagenen Tests (auch Selbsttests) und auch die Ausstattung mit Digitalisierungsgeräten und entsprechender Software. Und auch die sozial Benachteiligten lassen wir einfach auf der Strecke. Der Lockdown ist uns seit der Bekämpfung der Pest als einziges Mittel geblieben? Und dazu herrscht anscheinend von den verantwortlichen „Masters of disaster“ kein Erklärungsbedarf für die Bevölkerung? Man muss die Menschen mitnehmen, aber dann muss man ihnen auch zutrauen, dass sie in der Lage sind, der erforderlichen Kommunikation zu folgen! Doch momentan wird mit Covid und Strategien einfach doch nur schmutziger Wahlkampf betrieben!

Was können wir noch in Deutschland? Großprojekte scheitern, weil wir alles mit Regeln belegen und Selbstdenken und Eigeninitiative tief im Wohlstand verbuddelt liegen. Wir streiten uns über Klein-Klein und lenken von den großen Herausforderungen ab. Fahrschulen auf oder zu? Aber Schlossgärten und Zoos einfach zuzusperren, dann brauchen wir kein Personal und müssen nicht kontrollieren, ist ganz schlimm. Vorschlag: Das am Impfstoff gesparte Geld kann man vielleicht für das schnelle Beheben von Schäden für alle anderen Versäumnisse verwenden.

Renate Brandenburg-

Trunschel, Schwetzingen