Zum Leserbrief „Das ist pure Schwarzmalerei“ (SZ-Ausgabe vom 20. Februar) wird uns geschrieben: Ich bin überrascht! Auch von ihrer Kritik an der Finanzpolitik der Gemeinde? Es sind viele Aussagen richtig in ihrem Leserbrief, aber sie gehören ergänzt.

AdUnit urban-intext1

Viele Bürger kennen sich nicht aus mit einem Haushaltsplan, daher noch einige Anmerkungen.

Sie schreiben: „...im Haushaltsplan 2020 wird eine vorhandene Cash-Rücklage von 7,5 Millionen ausgewiesen.“ Stimmt! Aber im Haushaltsplan 2021 wird die Rücklage aufgebraucht sein und die Gemeinde wird nach Plan mehr als acht Millionen Euro Schulden haben! Heißt: Es werden 2021 tatsächlich 15 Millionen Euro ausgegeben.

Die Frage war: Wann wird die Gemeinde, der Gemeinderat und die Verwaltung anfangen zu sparen?

AdUnit urban-intext2

Richtig ist auch, dass Ferdinand Schmid die Firma Aldi nach Ketsch gebracht hat. In den letzten Jahren wurde der große graue Kasten in der Vorpommern-/Sachsenstraße errichtet, der auch viel Geld in die Gemeindekasse spülen sollte. Wäre toll gewesen. Ging aber schief! Was ist an dieser Aussage Schwarzmalerei? Es wurden Fehler gemacht, darf ich die ansprechen? Warum wurde Aldi nicht dieser Platz angeboten, den jetzt der graue Kasten einnimmt. Wollte da jemand zwei gute Gewerbesteuerzahler und hat jetzt nichts?

Sie schreiben: „Ich denke dabei an Grund und Boden – Marktplatz, Bruchgelände et cetera – wenn politisch gewollt, dann könnte das verkauft werden.“ Wollen sie tatsächlich sagen, dass die Gemeinde so weitermachen soll und wenn sie Geld braucht, dann kann sie ja diese Grundstücke an Investoren zur Bebauung verkaufen. Sie sehen die Zukunft ja tatsächlich noch dunkler als ich!

AdUnit urban-intext3

Weiter schreiben Sie: „Eine Gemeinde kann nicht pleitegehen.“ Wenn es wirklich eine Schieflage gibt, dann kommt ein Staatskommissar, der dann die Gemeinde verwaltet! Das wäre sicherlich dieser Gemeinde nicht zu wünschen. Was würde passieren? Der Kommissar müsste zuerst alle freiwilligen Leistungen der Gemeinde beenden. Das sind nicht nur die Bäder, die Bibliothek, die Nachbarschaftshilfe, auch der Hort und die Kernzeit und vieles mehr sind freiwillige Leistungen.

AdUnit urban-intext4

Dass sie bei mir auf meine Nähe zu den Grünen anspielen – stimmt. Warum Grün? Von anderen Parteien bekommt man ja als Ketscher Bürger keine Infos, darf ich auch ihre Nähe zur CDU ansprechen. Die CDU in Ketsch ist, so habe ich das in Erinnerung, mit dem Wahlversprechen angetreten: Ketsch ist schuldenfrei, solange wir (die CDU) die stärkste Fraktion sind, wird das so bleiben. Wie hat ein in der Zwischenzeit verstorbener CDUler (sinngemäß) gesagt: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern – Hauptsache sie haben mich gewählt.

Vielen Dank, Herr Maurer, dass Sie mit ihrem Leserbrief meine Meinung unterstützen. So negativ wie Sie sehe ich die Zukunft für Ketsch noch nicht. Ich habe noch Hoffnung!

Wilfried Windisch, Ketsch