Für den vergangenen Sonntag, also den 21. März, hatte ich mit meiner Frau einen schönen Spaziergang im Schwetzinger Schlossgarten geplant. Also per App ein Zeitfenster gebucht, den Barcode heruntergeladen und an der Kasse unsere Jahreskarten verlängern lassen.

Soweit also alles, den Vorgaben entsprechen, ausgeführt. Problem Nummer eins: Es war nicht möglich, über einen Barcode zwei Personen als Eheleute für den Parkbesuch zusammen anzumelden!

Problem Nummer zwei: Bei dem Versuch, vor Ort dann die Jahreskarten einzulesen, streikte die Technik des Lesegerätes, der Scan erfolgte zwar noch, das Gerät verweigerte dann jedoch eine Fortsetzung! Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemühte sich zwar nach Kräften, war aber angesichts der vielen Bedienungsknöpfe des Gerätes sichtlich überfordert!

Zwischenzeitlich bildete sich eine immer länger werdende Schlange hinter uns und leichte Ungeduld der nachfolgend Wartenden machte sich breit. Nach etwa 20 Minuten und nur unter der Hilfe eines weiteren Mitarbeiters, wurde uns schließlich Einlass gewährt.

Ich frage mich, wie sollen wir in ein halbwegs normales Leben zurückfinden, wenn schon bei so profanen Abläufen wie der Einlassregelung in einen Park, sowohl die technischen als auch die menschlichen Fähigkeiten derart versagen, dass man nur noch den Kopf schütteln kann?

Hans-Peter Rösch,

Schwetzingen