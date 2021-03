Nachdem ich nach wochenlangen Versuchen, sowohl im Internet als auch telefonisch, endlich am Telefon unter 11 6 1 17 durchkam, wurde ich als Terminsuchender registriert und auf eine Warteliste gesetzt. Schon nach wenigen Tagen erhielt ich vier Terminbestätigungen, offensichtlich wegen der gleichen Postleitzahl für Oftersheim und Plankstadt. Als ich am Dienstag, 2. März, im Impfzentrum Patrick-Henry-Village erschien, um den ersten Termin wahrzunehmen, fand ich eine überorganisierte Einrichtung vor, in der leider niemand zuständig war, um meine überschüssigen Termine zu stornieren.

Mir wurde gesagt, dass man das nicht könne. Ich solle das telefonisch machen. Inzwischen habe ich nach mehreren Versuchen dreimal unter 11 6 1 17 jemanden erreicht, der mir auch nicht helfen konnte. Ich solle es noch mal versuchen. Inzwischen habe ich das aufgegeben, da die Leitungen immer überlastet sind. Also lasse ich die überzähligen Termine verfallen!

Die Impferei verläuft chaotisch. Einerseits ist es sehr schwierig, einen Termin zu bekommen, dann erscheinen viele nicht zu Terminen, andererseits liegen Impfstoffe von Astrazeneca zu Hunderttausenden rum, weil sie in schlechtem Ruf stehen, aber nicht an Impfwillige gegeben werden, die diesen Impfstoff akzeptieren würden, da strikte Prioritätsvorgaben eingehalten werden.

So ist es nicht verwunderlich, dass in Deutschland nach nun zwei Monaten gerade mal drei Prozent der Bevölkerung die zweite Impfung erhalten haben. Wenn das so weitergeht, dann werden wir noch im kommenden Jahr mit der Impferei zu kämpfen haben und in den Kliniken herrscht Ausnahmezustand, von den Opfern ganz zu schweigen. Dem Amtsschimmel sei’s gedankt!

Werner Wohlfahrt, Plankstadt