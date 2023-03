In der Sache verfehlt

Zum Ketscher Artikel „Keine Spur von Hinterzimmerpolitik“ (SZ-Ausgabe vom 29. März) wird uns geschrieben:

CDU-Fraktionssprecher Rainer Fuchs wäre gut beraten gewesen, sich vor einer Stellungnahme nochmals zu informieren. Wenn Fuchs behauptet, die Neurottschule als Gemeinschaftsschule wäre keine Notlösung gewesen und es gab keine Hinterzimmerpolitik, so stimmt dieses nicht. Ich erinnere Rainer Fuchs nur an den Brief des damaligen Schulleiters Gantner vom 3. November 2014 oder an die Art der damals durchgeführten Schulumfrage. Man hat alles unternommen, dass es zu einer positiven Entscheidung in den Schulgremien kommt. Ohne die Beteiligten aber wirklich mitzunehmen. Wenngleich es auch politische Akteure gab, die eine andere Agenda verfolgten. So gab es unter anderem einen Gemeinderat, der munter nichtöffentliche Informationen teilte, um Einfluss auf die Schulgremien zu nehmen.

Wo Fuchs eine Alternative bei der Realschule sieht, kann ich nicht erkennen. Die Neurottschule als Gemeinschaftsschule bietet die gleichen Bildungsabschlüsse, wie die Marion-Dönhoff-Realschule an. Vielmehr nutzt man gar nicht alle möglichen Bildungsabschlüsse, die eine Gemeinschaftsschule mit dem Abitur noch zusätzlich bieten könnte. Die Realschule ist daher für mich ein Auslaufmodell.

Dass die Beschlüsse zum Umbau der Neurottschule fast einstimmig gefasst wurden, ist ein denkbar schlechtes Argument. Der Gemeinderat hatte damals schlicht gar keine andere Wahl, als diese Beschlüsse zu fassen. Sonst hätte es gar keine Gemeinschaftsschule in der Schulraumschaft gegeben. Man hätte aber viel Geld am Ende gespart, wenn man das damalige Ereignis für eine Neuordnung der Schulpolitik genutzt hätte. Grundsätze, wie „kurze Füße – kurze Wege“ waren nicht mehr zu halten.

In Ketsch noch von Schulbezirksgrenzen zu reden, ist absurd. Ich darf die CDU daran erinnern, die Gemeinschaftsschule wurde als zweizügig beschlossen. Das sollte sich, vor allem aufgrund vom geänderten Raumbedarf der Neurottschule, auch in den Grundschulklassen widerspiegeln. Von einer gleichmäßigen Verteilung der Grundschüler zu sprechen, entspricht nicht der gefassten Beschlusslage, unter anderem mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 26. Februar 2018. Würde die Aussage der CDU stimmen, hätte es den Bedarf von einem Anbau an die Alte Schule gar nicht gegeben. Und diese Entscheidungen, die mit Investitionen und dem Unterhalt von zwei weiterführenden Schulen und in die Alte Schule als Grundschule verbunden sind, stehen genauso in einem Zusammenhang, wie die Ausweisung von Baugebiet.

Viel Geld wurde in eine verfehlte Schulpolitik investiert, was jetzt fehlt. Man bemängelt Betreuungskosten und Standards, obwohl man selbst für Mehrbedarf gesorgt hat. Wenn diese Investitionen und die daraus resultierenden Lasten dann als Argument dienen, warum Straßen nicht saniert werden können, muss man schon an die Entwicklung und Folgen bestimmter Entscheidungen erinnern. Und da ist die Schulpolitik das beste Beispiel dafür.

Ich bin aber froh, dass der CDU-Fraktionssprecher Rainer Fuchs öffentlich bekräftigt, es gebe in Ketsch keine Hinterzimmerpolitik. So hat sich seine Stellungnahme, wenngleich aus meiner Sicht in der Sache verfehlt, doch noch gelohnt. Sicherlich wird bald, nach diesem Bekenntnis im Jahre 2023 zu Demokratie und politischer Teilhabe, der Antrag der CDU im Gemeinderat kommen, die Ausschüsse – vom Bauausschuss bis zum Partnerschaftsausschuss Trélazé – öffentlich tagen zu lassen. In anderen Gemeinden, beispielsweise in Schwetzingen, ist das basierend auf der Gemeindeordnung geübte Praxis.

Simon Schmeisser, Mannheim