Information oder Propaganda?

Zum Artikel „Großes Potenzial der Region nutzen“ (SZ-Ausgabe vom 4. Mai) wird uns geschrieben:

Die von MVV und EnBW angekündigte Infoveranstaltung zum Projekt „Geo Hardt“ am 20. Mai lässt nichts Gutes erwarten: eher Irreführung statt Information – Wunschträume statt Tatsachen. Schon die Presseankündigung strotzt von irreführenden Behauptungen, die sich bisher durch keinerlei Fakten belegen lassen – unter anderem auch, die beiden Firmen „verfügten über eine breite Erfahrung mit Erdwärmeprojekten, die sicher und störungsfrei laufen“. Wo denn?

Abgesehen davon, dass zur Beschönigung und Verschleierung auf einmal von „Erdwärme“ statt von Tiefengeothermie die Rede ist (das klingt doch viel harmloser), werden wieder die alten Märchen aufgewärmt – zum x-ten Mal: Die Tiefengeothermie ist, wie fast alle bisherigen Projekte im Oberrheingraben zeigen, weder „klimafreundlich“ noch „nachhaltig“, noch „störungsfrei“ oder „erneuerbar“, auch nicht grundlastfähig und schon gar nicht ungefährlich. Wer anderes behauptet, der kennt entweder die Fakten und bisherigen Erfahrungen nicht oder er verschweigt absichtlich wesentliche Gesichtspunkte und sagt bewusst die Unwahrheit – seid Ihr blind und taub angesichts der vielfältigen Ereignisse negativer Art im Oberrheingraben in den letzten Jahren? Wenn man den im Endeffekt äußerst bescheidenen Ertrag dem insgesamt enormen Aufwand und dem Gefahrenpotenzial in der dicht besiedelten Region gegenüberstellt, ist überhaupt nicht zu sehen, was daran wirtschaftlich reizvoll sein soll?

Dass die beiden Firmen trotzdem bei ihren Absichten bleiben und nun eine „Informationsveranstaltung“ ankündigen mit „Experten“ aus dem eigenen Lager, also Befürwortern der Aktion, lässt wenig Gutes erwarten, zumindest keine offene und ehrliche Information im Sinne der betroffenen Bevölkerung. Für wen sonst soll die „Information“ sein?

Prof. Dr. Antonius Sommer, Brühl