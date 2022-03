Heute, am Donnerstag, 3. März, haben wir in Oftersheim unsere Mutter zu Grabe getragen. Dies ist an sich schon ein schwerer Gang. Wenn aber der Pfarrer dann noch eine wirre Trauerrede hält, in der er die Namen der Angehörigen verwechselt, vergisst, dass es eine weitere private Trauerrede gibt und den Sohn der Verstorbenen samt seiner ganzen Familie mit keinem Wort erwähnt, dann setzt das dem Ganzen die Krone auf.

Der Pfarrer war uns fremd. Er hat meine Mutter nicht gekannt, weil er eben an diesem Tag die Vertretung für den Oftersheimer Pfarrer Habicht gemacht hat. Aber es gab ein zweistündiges Vorgespräch, da sollte man doch erwarten, dass ein Pfarrer die Daten kennt. Es war gar nicht mehr möglich sich auf den liebevoll vorbereiteten Abschied zu konzentrieren.

Auch die anwesenden Trauergäste waren irritiert. Sofort wurde gefragt, ob mein Bruder und ich zerstritten wären. Nein, sind wir nicht, trotz der desaströsen Trauerfeier!

Rose-Maria Eberle, Oftersheim