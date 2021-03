Zum Artikel „Der Bürgermeister zeigt sich entsetzt“ (SZ-Ausgabe vom 25. März) wird uns geschrieben:

AdUnit urban-intext1

Ich denke, der Bürgermeister ist zu Recht entsetzt – und das geht jedem so, der diesen „Grundstücksunfall“ seit Jahren verfolgt. Schon als der ursprüngliche Eigentümer das Grundstück verkauft hat, hätte die Stadt ihr Vorkaufsrecht geltend machen müssen. Darüber wurde diskutiert – ihr war aber der Kaufpreis zu hoch.

Das war aus der heutigen Sicht ein Fehler, da das Grundstück für die Verkehrsführung von Anfang an von enormer Bedeutung war und ist, und der Erwerb somit im öffentlichen Interesse liegt. Jedem ist klar, dass eine Bebauung, wenn sie jemals kommt, zu nachhaltigen Verkehrsstörungen führen wird. Die Stadt muss also alles tun, um in den Besitz des Grundstücks zu kommen, um Handlungshoheit zu erlangen.

Frühere Versuche, das Grundstück zu verwerten, sind unter anderem daran gescheitert, weil der Leimbach in das Grundstück hineindrückt und die Verhinderung dieses Vorgangs vom jeweiligen Grundstückseigentümer privat getragen werden muss.

AdUnit urban-intext2

Die Stadt hat im Mittelteil der Herzogstraße Grundstücke gekauft. Das ist gut, denn dort ist die Straße ein Sanierungsfall – aber es passiert nichts. Nach den ersten debilen Überlegungen über die Nutzung des versifften und kunsthistorisch völlig wertlosen „Capitols“, erschöpft sich die Tätigkeit jetzt in der Beobachtung der Wasserstandslinie.

Meines Erachtens sollte das Grundstück zur privaten Wohnbebauung reprivatisiert werden, um das Geld für den Ankauf des Grundstücks am Bismarckplatz einzusetzen, damit das Entsetzen ein Ende hat.

AdUnit urban-intext3

Peter-Karl Baatz,

AdUnit urban-intext4

Schwetzingen