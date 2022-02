Kürzlich hatten meine Frau und ich einen innerörtlichen Termin, nach dem wir zum Globus zum Einkaufen fuhren. Meine Frau verblieb im Auto, bei halb geöffnetem Fenster, während ich den Einkauf erledigte. Nach meiner Rückkehr wollten wir nach Hause fahren, aber das Auto sprang nicht mehr an.

Es war 13 Uhr und zu allem Übel hatte ich mein Handy nicht dabei. Wir parkten in der Nähe der JET-Waschanlage und die dort beschäftigten Männer wollten mir Starthilfe geben – was jedoch nicht gelang, da weder die drei Männer noch ich Überbrückungskabel an Bord hatten. Um mir zu helfen, riefen sie einen ihnen bekannten Kfz-Meister einer nahe gelegenen Werkstatt an, der auch umgehend erschien. Er stellte fest, dass mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Zündschloss defekt sei und er mir leider nicht weiterhelfen könne.

Mein nächster Schritt war zu „Globus-Information“, die mir eine Telefonverbindung zum hiesigen Markenautohaus herstellte, welches mich aber an den ADAC verwies, da es selbst keine Möglichkeit zum Abschleppen habe. Bei meinem Anruf beim ADAC wurde mir zugesagt, das Auto in zirka 90 Minuten abzuschleppen – das wäre dann um 16 Uhr gewesen.

Da das Auto durch die halbgeöffnete Scheibe, die sich durch den Totalausfall nicht mehr schließen ließ, sehr stark ausgekühlt war, riefen mir die JET-Leute ein Taxi, damit meine Frau nach Hause konnte. Ich selbst musste beim Fahrzeug ausharren, da ich die rings um mir liegenden Parkflächen freihalten wollte für das avisierte Abschleppfahrzeug. Dieses kam nicht und inzwischen war es 18 Uhr und ich war durchgefroren.

Da sprach mich ein Mann an, der festgestellt hatte, dass ich noch nicht abgeschleppt worden war. Er bot mir seine Hilfe an. Zunächst wollte er mir ein Heißgetränk holen, um mich aufzuwärmen. Als ich ihm den Hergang geschildert hatte, ergriff er die Initiative. Zuerst rief er den ADAC an, um in Erfahrung zu bringen, weshalb das zugesagte Abschleppen nicht erfolgt sei: Die Auskunft war, dass der ADAC dem Vertragspartner in Speyer den Auftrag storniert hatte, was wohl auf einem Kommunikationsfehler beruhe. Das Abschleppen erfolgte dann am nächsten Vormittag. Aber zurück zum Vorabend.

Mein Nothelfer praktizierte nach den Telefonaten Hilfe zum Abdichten des halboffenen Fensters indem er bei der „Globus-Information“ zu treuen Händen Plastikfolie, Klebeband und Schere organisierte und die Abdichtung des Fensters vornahm. Anschließend fuhr mich dieser – in Hockenheim wohnhaft und als Fotograf tätig – nach Hause.

Allen Leuten – die Männer der JET-Waschanlage, der Kfz-Meister, die Damen der „Globus-Information“ und natürlich der Letztgenannte – gebührt für ihre aktive, mitfühlende und selbstlose Hilfsbereitschaft Respekt und Dank. Leider gab es zuletzt keine Ehrungsaktion „Kavalier der Straße“ mehr, denn diese Auszeichnung hätte mein Nothelfer verdient. Fazit: Verursacher war das defekte Innenleben meines Zündschlüssels. Also: kleine Ursache – große Wirkung.

Gerhard Roster, Hockenheim