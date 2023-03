Kein Verständnis

Zu den geplanten flächendeckeneden Streiks im ÖPNV am Montag wird uns diese Meinung zugesandt:

Am Montag soll es also so weit sein: Alle Räder stehen still, wenn die „starke Hand“ es will. Ich frage mich, wer diese „starke Hand“ eigentlich führt. Nach wie vor verlangen die Gewerkschaften prozentuale Lohnerhöhungen, ein sozialer Ausgleich der großen Unterschiede findet nicht statt.

Am Ende – das lehrt uns die Historie der vergangenen Jahre – setzt sich dann der Beamtenbund, der nicht zuletzt auch die Ministerialbeamten vertritt, oben drauf und verlangt, dass der von Lokführerinnen und Müllwerkern erkämpfte Abschluss auch auf die Damen und Herren in den Amtsstuben und den Regierungen und – das ist der Gipfel der Ungerechtigkeit – die Pensionäre und ihre Witwen übertragen werden.

Letztere haben heute schon wesentlich höhere Altersbezüge als normale Rentner. Meine Solidarität und mein Verständnis enden hier.

Manfred Kern, Schwetzingen