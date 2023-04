KI – Bedrohung oder Perspektive?

Gedanken zur Künstlichen Intelligenz – kurz KI genannt – erreichen die Redaktion immer wieder. Dieser Leser schrieb uns folgende Gedanken zum Thema:

In krisenüberzogenen Zeiten, in denen inzwischen schon allein die Quantität der täglichen Informationsflut unüberschaubare Ausmaße angenommen hat, fällt es zunehmend schwer, noch den Überblick zu behalten. Bei allem Tun und in allen Lebensbereichen werden wir mittlerweile mit algorithmisch von Bots erzeugten Daten überschüttet, deren Verifizierbarkeit nicht mehr möglich scheint.

Bots, vom englischen „robots“= Roboter, sind Computerprogramme, die vollkommen automatisiert Prozesse abarbeiten und bereits jetzt schon in großem Umfang den Datenfluss im Internet maßgeblich bestimmen. Hier werden nicht nur Inhalte durchforstet und Suchmaschinen optimiert, sondern auch menschliche Kommunikation simuliert, und so bleibt es natürlich nicht aus, dass auch kriminelle Aktivitäten wie Datendiebstahl und sogenannte DDos-Attacken (Cyberangriffe), stattfinden, mit sinistren Vorzeichen und mit im Ergebnis milliardenschweren Schäden für die Volkswirtschaften. Wer überhaupt vermag da noch zu unterscheiden was wahr oder unwahr, echt oder unecht, richtig oder falsch, recht oder unrecht, glaubhaft oder unglaubwürdig, ehrlich oder erlogen ist, wenn man bedenkt, dass diese Art der Informationsgenerierung und Informationsverbreitung in eine neue unvorhersehbare Evolutionsstufe kulminiert, die jegliches Vorstellungsvermögen sprengt.

Mehr zum Thema Einzelhandel Immer mehr Händler setzen auf künstliche Intelligenz Mehr erfahren Einzelhandel HDE: Immer mehr Händler setzen auf künstliche Intelligenz Mehr erfahren Künstliche Intelligenz ChatGPT: Experten betonen Risiken und Chancen Mehr erfahren

Künstliche Intelligenz (KI) ist hier die neue Vokabel, mit der wir uns konfrontiert sehen und deren Einfluss und Auswirkung derzeit noch in keinster Weise absehbar ist, denn die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten scheint unerschöpflich. Ob beim Krisenmanagement zur Identifizierung von Krisenherden, der Risikobewertung bei Naturkatastrophen, im Gesundheitswesen bei der Erstellung von Therapieplänen oder für die Risikominimierung und sicherheitsrelevante Überwachung von kritischen Zonen und Bereichen, kann KI von großem Nutzen sein, denn „Künstliche Intelligenz ist nichts anderes als die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Lernen, Planen und Kreativität zu imitieren.“ Doch um genau zu verstehen was KI so speziell macht, muss man wissen, wodurch sich künstliche Intelligenz grundsätzlich von menschlicher Intelligenz unterscheidet.

Menschliche Intelligenz basiert auf empirischen Erkenntnissen mit kausalen Argumenten, während künstliche Intelligenz die Folgen unserer Denk- und Handlungsweise lediglich imitiert. KI muss zunächst also erst von Menschen mit Millionen Daten gefüttert werden, bevor sie überhaupt nutzbringend agieren kann, denn zu selbstständigem Denken ist die KI bis dato noch nicht in der Lage. Ebenso wenig ist es der KI nach derzeitigem Entwicklungsstand möglich, Empathie, Gefühl oder Kreativität zu zeigen. Somit ist auch klar, dass durch künstliche Intelligenz, wie durch das von Open AI entwickelte Tool „Chat GPT“, erzeugte Prozessergebnisse auch nur insoweit aktuell und belastbar sein können, wie es der zugrundeliegende Datenbestand zulässt. Doch die KI-Technologie steckt noch voller unausgeschöpftem Potenzial, was künftig sicherlich durch findige, kreative Wissenschaftler und IT-Experten auf eine dann neue praktisch nutzbare Ebene gebracht werden wird.

Der KI liegen natürlich auch systemspezifische Parameter und Faktoren zugrunde, mit derzeit noch nicht kalkulierbaren Folgen. Beim Umgang mit KI-gestützten Tools wird es daher prioritär zwingend erforderlich sein, mit großer Sorgfalt und hohem Verantwortungsbewusstsein zu agieren, denn die Option, durch suggestive Manipulation bestimmte Zielvorgaben zu erreichen, birgt auch immenses Gefahrenpotenzial.

Dr. Martin Klarmann, der Leiter einer Forschungsgruppe am KIT (Karlsruher Institut für Technologie) sagt: „Moderne Technologien, wie künstliche Intelligenz, werden kurzfristig überschätzt und langfristig unterschätzt.“ Ob nun so oder so, die Zukunft wird es uns sicherlich zeigen und wir müssen lernen, mit der komplexen Materie vorausschauend und verantwortungsvoll umzugehen.

Gerhard Kiermeier, Hockenheim