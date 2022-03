Der „mörderische Angriffskrieg“ Russlands auf die Ukraine empört und entsetzt zu Recht viele Menschen und Politiker, da er eindeutig den Normen des Völkerrechts widerspricht. Deshalb habe auch ich mich der Demo der Mannheimer Friedensbewegung angeschlossen, die seit Jahren schon für Frieden und gegen Kriege demonstriert. Schließlich zeigen uns die Medien drastisch die Grausamkeit des Krieges und das Leid, das er anrichtet. Zu Recht wird von der „westlichen Wertegemeinschaft“ auf die Prinzipien des Völkerrechts wie territoriale Integrität, staatliche Souveränität und Verbot des Führens eines Angriffskrieges, den auch das Grundgesetz ausdrücklich verbietet, hingewiesen.

Doch wie hielt es der Westen in der Vergangenheit mit diesen Prinzipien?

Das Entsetzen über den Angriff Putins mit den russischen Truppen auf die Ukraine ist weltweit enorm. Auch die Menschen im Einzugsgebiet dieser Zeitung verurteilen den Krieg.

1999 bombardierte diese Wertegemeinschaft als Kriegsgemeinschaft Nato Restjugoslawien und insbesondere die Hauptstadt Belgrad (liegt auch in Europa!), um das Kosovo loszubomben – die erste gewaltbasierte Grenzänderung in Europa – 15 Jahren vor der Krim! Wie alle Kriege basierte auch dieser Krieg auf Lügen. Alle Kriegsparteien begingen furchtbare Kriegsverbrechen wie ethnische Säuberungen, nicht nur die Serben. Dieser Krieg verstieß eindeutig gegen die Prinzipien des Völkerrechts, dennoch beteiligte sich die damalige Bundesregierung unter Schröder – für diese Entscheidung zur Beteiligung am Krieg wurde er übrigens von den Medien und der einstigen Friedenspartei – den Grünen – gefeiert. 1999 war es übrigens der russische Ministerpräsident Primakow, der auf dem Flug in die USA war, um den Frieden zu retten, aber über dem Atlantik den Anruf der Amis erhielt, er könne sich den Weiterflug sparen, da die Entscheidung zur Bombardierung Restjugoslawiens gefallen sei. Kurz darauf folgten die wiederum völkerrechtswidrigen Kriege der USA und ihrer willigen Vasallen gegen Afghanistan und den Irak – auch alle auf Lügen basierend: Afghanistan hatte mit den Anschlägen 2001 nichts zu tun und Saddam Hussein hatte keine Massenvernichtungswaffen, wie der US-Außenminister Powell vor der Uno dreist log! In all diesen Kriegen gab es schlimmste Kriegsverbrechen, die meisten blieben der Öffentlichkeit unbekannt, schließlich wurden die Journalisten vom US-Militär „eingebettet“, das heißt ihre Beiträge zensiert. Dennoch dürften die schockierenden Fotos bei dem ein oder anderen noch in Erinnerung sein, wo dokumentiert wird, wie US-Soldatinnen nackte irakische Gefangene an Hundehalsbändern auf allen vieren durchs Gefängnis führen und dabei offensichtlich ihren Spaß haben. Und natürlich das Video, wie US-Hubschrauberpiloten völlig grundlos irakische Zivilisten abknallen wie in einem Videospiel. Der Journalist, der uns dieses Video zugänglich machte, war übrigens Julian Assange, der deswegen seit drei Jahren in englischer Isolationsfolterhaft sitzt.

Alle diese Kriege wie auch die gegen Syrien und Libyen fanden stets die Billigung der politischen Klasse in Deutschland inklusive der meisten Journalisten, zum Teil mit haarsträubenden Begründungen: In Vietnam würde die Freiheit Westberlins verteidigt, am Hindukusch gar die Sicherheit von ganz Deutschland. Noch bis vor kurzem wurde jeder Politiker und jede Partei für politik- und regierungsunfähig erklärt, die nicht jedem deutschen Kriegseinsatz sofort die Zustimmung erteilte.

Selbstverständlich wurden alle Klagen von Angehörigen, die in diesen Welt-(un-)ordnungskriegen Angehörige verloren, vor deutschen Gerichten abgewiesen, da es eine Staatenimmunität gebe, wonach Staaten für die von ihnen angerichteten Schäden nicht haften, und im Krieg die Tötung von Zivilisten nicht vermieden werden könne! Geklagt hatten zwei Väter, einer aus Serbien, der seine 14-jährige Tochter, und ein afghanischer Vater, der seinen Jungen beim Massaker von Kundus verloren hatte. Ich bin mir fast sicher, dass diese Staatenimmunität im Falle Russlands irgendwie nicht gelten wird. Ich persönlich finde diese Staatenimmunität skandalös, nur sollte sie für alle Staaten abgeschafft werden.

Im Übrigen sollte man immer wissen, mit wem man eine „Wertegemeinschaft“ bildet: US-Außenministerin Albright wurde gefragt, ob die aufgrund der US-Sanktionen gegen den Irak verstorbenen 500 000 Kinder unter fünf Jahren es wert gewesen seien. Ihre menschenverachtende Antwort: „Sie waren es wert!“ Zu dieser „Wertegemeinschaft“ möchte ich nicht gehören!

Krieg ist nicht nur verwerflich, wenn ihn Russland vom Zaun bricht, sondern auch, wenn dies andere Staaten in geradezu verwerflicher Leichtfertigkeit tun! Jeder Krieg erzeugt unermessliches Leid, aber eben überall: in Afghanistan, im Irak, in Libyen und natürlich auch in der Ukraine. Außerdem ist jeder Krieg pervers, da in ihm viele junge Menschen sterben müssen.

Daher: Nein zu allen Kriegen! Erst wenn Krieg so geächtet ist, dass niemand mehr es wagt, einen zu beginnen, erst dann sind wir wirklich zivilisiert! Aber so lange nicht, wie einige Staaten und Regierungen ein rein taktisches Verhältnis zur Frage von Krieg und Frieden haben: Die Kriege der anderen sind schlecht, die eigenen gut!

Günter Pfisterer, Hockenheim

Der Klügere (Nato) gibt so oft solange nach, bis er der Dumme ist. Wenn Atomraketen zum Einsatz kommen, bekommt Putin kein Platz in der Geschichtsschreibung, weil die Menschheit dann ausgelöscht ist und es damit keine Geschichtsschreiber mehr gibt.

Martin Englmeier, Brühl

Bitte verurteilen Sie nicht jede Russin und jeden Russen – ob in Russland lebend, in Deutschland oder anderswo – für die Handlungen der russischen Regierung.

Stellen wir uns einmal vor, wir wären an ihrer Stelle. Wie würden wir uns fühlen, grenzte man uns für das Handeln anderer und schlösse man uns aus Ämtern und Vereinen aus? Dankeschön.

Karen Keller, Hockenheim

Vor einigen Jahren wurde ein 14-jähriger türkischer Junge in sein Heimatland abgeschoben, weil er zu viele Straftaten begangen hatte. Seine Eltern hatten keinen Einfluss mehr auf ihn. Dasselbe erlebt Europa derzeit mit Putin. Nur: Er hat keine unfähigen Eltern über sich, sondern überhaupt keine. Niemand kann ihm Vernunft beibringen und so wiederholt er die Fehler der russischen Geschichte. Er bringt Leid in sein Land und auf die Menschheit. Vierzig Jahre nach dem Einmarsch der UdSSR ins muslimische Afghanistan schickt er Truppen in die christliche Ukraine. Er könnte es besser wissen: Eine zahlenmäßig stärkere und besser bewaffnete Großmacht wird vermutlich heute ebenso scheitern wie einst die UdSSR, die durch ihren Einmarsch zerbrach und besiegt wieder abzog. Die Nato aber auch. Sie versuchte, bis zum vergangenen Jahr die hinterlassenen Scherben zusammenzufegen, und hütet sich heute, einzugreifen.

Warum lernen Führer großer Staaten nichts aus ihren Niederlagen? Das Eine ist der gewaltige Lohn eines Siegs. Den verbietet sich der Westen und vor allem dem Weg dorthin. Putins seit langem verkündete Ziel, das einstige Sowjetunion-Territorium wiederherzustellen, widerspricht den UN-Grundrechten, vor allem der Freiheit.

Die Ukraine besetzen, danach die Baltenstaaten, Osteuropa und das Übrige vielleicht auch. Der Preis ist unabsehbares Leid – sinnlos zerstörte Städte, Millionen Flüchtlinge, verzweifelte, hilflose Menschen, traumatisierte Kinder, tausende Tote, auch eigene Soldaten. Westeuropäer demonstrieren gegen deren Tod ebenfalls. Mehr als ihre Landsleute. Die Strategie Putins war plausibel: Wie Israel beim Sechstagekrieg zerstörte er zuerst die gegnerische Luftwaffe, um dann binnen zweier Tagen das Land zu besetzen. Inzwischen sind daraus mehr als zwei Wochen geworden, weil sich die Ukrainer, die Hauptleidtragenden, verbissen verteidigen. Zugleich kann man auch der EU und ihren Mitgliedern nicht herzlich genug für ihre Bereitschaft danken, die Flüchtlinge aufzunehmen und die Verteidiger bestmöglich zu versorgen. Sie helfen nicht nur Menschen in ihrer Not, sondern sichern auch ihre Zukunft, ihren Kontinent und die Demokratie.

Helmut Mehrer, Brühl

Ich bin entsetzt über das Interview mit Tatjana Worm-Sawosskaja (SZ vom 26. Februar).

Wer so wie sie Verständnis für Russland einfordert, hat nichts, aber auch rein gar nichts begriffen. Diesen Krieg hat nicht Russland begonnen, sondern Putin. Frau Worm-Sawosskaja sollte sich unbedingt nochmals mit der Geschichte des 20. und 21. Jahrhunderts auseinandersetzen. Ein Blick ins Mittelalter und ins 17. Jahrhundert wäre auch angebracht. Wer sich auf Landesgrenzen von 1917 beruft, kann definitiv nicht ernst genommen werden. Putin ist ein Mörder und er wird als Mörder in die Geschichtsbücher eingehen.

Dass er in der Vergangenheit vermutlich (mehr als wahrscheinlich) Oppositionelle hat ermorden lassen, ist bekannt. Dass Oppositionelle in Russland grundsätzlich ihr Leben riskieren auch. Dass Russlands Medien von Putin kontrolliert werden, ist ebenfalls kein Geheimnis. Dass alle Foto- und Videoaufnahmen dieses Angriffskriegs, die Journalisten unter Einsatz ihres Lebens in der Ukraine in den von Putin kontrollierten Medien als Fake News bezeichnet werden, mag eine Zeit lang funktionieren, aber eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen. Denn das tut sie immer!

Putin ist bereits verantwortlich für Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung Syriens, jetzt muss er sich hoffentlich eines Tages für die Verbrechen gegen die Menschlichkeit – gegen die Zivilbevölkerung der Ukraine – verantworten.

Wie rechtfertigt Frau Worm-Sawosskaja die Bombardierung eines Kinderkrankenhauses am 9. März? Wie rechtfertigt sie die Tatsache, dass Putin mehrfach Atomkraftwerke in der Ukraine bombardieren ließ? Wie rechtfertigt sie, dass Putin neue Gesetze auf den Weg gebracht hat, die die freie Meinungsäußerung und die unabhängige Berichterstattung – auch unabhängiger, nicht-russischer Journalisten – quasi komplett verbietet und Verstöße gegen diese Gesetze mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bedrohen? Womit rechtfertigt sie die gezielte Bombardierung von Zivilisten, den Völkermord an unschuldigen Ukrainern, den Mord an einer Frau und ihren zwei Kindern in Irpin Anfang dieser Woche? Womit rechtfertigt und relativiert sie die Verhaftung von bis zu 4000 Russen täglich, die unfassbar mutig sind und friedlich gegen einen Krieg demonstrieren, den sie nicht einmal mehr Krieg nennen dürfen?

Ich hoffe Frau Worm-Sawosskaja hat die Bilder dieser älteren Dame gesehen, die die Belagerung von Sankt Petersburg überlebte, jetzt für den Frieden demonstrierte und deshalb verhaftet wurde. Ich hoffe, sie hat die Kinder gesehen, die verhaftet wurden, weil sie selbst gemalte Schilder öffentlich vorzeigten, auf denen sie um Frieden baten.

Ich hoffe, sie hat die Kriegsopfer gesehen – ich weigere mich, diese Menschen Flüchtlinge zu nennen – es sind Kriegsopfer, die alles zurücklassen und die Ukraine verlassen mussten. Ich hoffe, sie hat die Bilder der Kinder gesehen, die, weil sie an Krebs erkrankt sind, weder ihre Klinik, geschweige denn die Ukraine verlassen können, und die aufgrund der Bombardierungen nun im maroden Keller der Klinik untergebracht sind und jetzt keine vernünftige medizinische Versorgung mehr erhalten können.

Nein wir müssen kein Verständnis haben für Herrn Putin. Und Putin ist nicht Russland. Putin hat es geschafft, sein russisches Volk von der Außenwelt abzuriegeln, so dass eine große Anzahl von Russen überhaupt nicht weiß, was überhaupt in der Ukraine vor sich geht. Putin hat alle demokratischen Werte für die Bürger Russlands abgeschafft, aber Frau Worm-Sawosskaja lebt ja auch in Frieden in Deutschland und kann hier ihre Ansicht offen und unzensiert äußern. Putin hat seine Soldaten in ihren Bruderstaat geschickt, ohne ihnen zu sagen, dass sie dort ihre Brüder würden töten müssen.

Nein! Kein Mensch auf dieser Welt muss mit diesem Kriegstreiber und Mörder Verständnis haben und die einzigen Staaten, die sich weiterhin zu ihm bekennen, sind fünf Staaten, die von Despoten regiert werden. Frau Worm-Sawosskaja sollte sich wirklich schämen!

Sabine Bock, Ketsch