Klimaneutral – das ist doch ein Schaumwort, bei dem sich jeder denkt, was er will. Wir wissen aber nun alle, das China der Hauptfeind dieser „Neutralität“ ist. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz in München war das laut US-Präsident Biden noch Russland.

Wer denn nun? Die USA wollen auch nicht kohleneutral werden, verteidigen jedoch die westlichen Grundrechte, zum Beispiel den globalen Dollarfluss. Im Übrigen sind solche Konferenzen erfahrungsgemäß Edelschaumschlägerei – leider.

Nachher kommt weniger bis nichts. Die Welt-Geld-Uhr tickt noch ein winzig Weilchen weiter.

Peter Mähn, Schwetzingen

