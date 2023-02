Kompliment zur Ausgabe

Gut angekommen ist bei diesem Leser die Ausgabe zum Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine:

Wie oft diskutieren wir inzwischen im Freundeskreis darüber, wie schrecklich es ist, dass dieser russische Despot Putin einen souveränen Staat wie die Ukraine angreift, die Menschen töten lässt und selbst in seinen Palästen sitzt und vor Reichtum und Wohlstand kaum mehr gehen kann.

Hunderttausende eigene Bürger flüchten, weil sie es satt haben ohne Meinungsfreiheit und in Unterdrückung zu leben. Wer wie ich schon dort war und übers Land gereist ist, denkt an die alten Menschen, die im Winter teils in Hausschuhen durch den Schnee gehen und deren Renten so niedrig sind, dass sie sich kaum ein Stück Fleisch leisten können. Wir wollen den Frieden zurück!

Danke für die ausführliche Berichterstattung zum Jahrestag.

Mark Weber, Brühl