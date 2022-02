Nein, sehr laut verkünden die sozial-grün-liberalen Geister ihre Ziele nicht. Doch immerhin Cannabis soll liberalisiert und für Abtreibung geworben werden dürfen. Am bedenkenlosesten wirkt, dass sie den zwischen dem Lebensrecht eines Embryos und dem Selbstbestimmungsrecht der Mutter austarierten Abtreibungsparagrafen 218 abschaffen wollen. Derzeit wird zwar alles noch vom Streit um die Impfpflicht überdeckt. Doch das wird sich ändern – und dann werden die vor einem halben Jahrhundert ausgefochtenen Konflikte wieder ausbrechen. Seitdem aber haben sich die Kräfte verschoben. Zahl und Ansehen der Christen sind gesunken. Gelingt so die Verteidigung des werdenden Lebens noch?

Die katholischen Bischöfe werden weniger geachtet und sind daran nicht schuldlos. 2010 veröffentlichte Klaus Mertes, Jesuit und Rektor des Canisius-Kollegs in Berlin, die Zahl der an seinem Institut sexuell missbrauchten Schüler. Wer sie hochrechnete, musste zu den Ergebnissen kommen, die heute in der Gesellschaft zu Empörung und massenhaften Kirchenaustritten führen. So weit kam es damals nicht. Der Orden versetzte Mertes nach St. Blasien, die deutlich zahlreicheren Delikte an der Odenwaldschule führten zu deren Auflösung. Die Bischöfe atmeten erleichtert auf, anstatt sich wachgerüttelt zu fühlen.

Wie konnte das geschehen? Ein Gegenbild lieferten die synodal verfasste evangelische Kirche und der Fall Margot Käßmann. Die beliebte und geachtete Theologin und Bischöfin bewunderte seinerzeit ihre katholischen Kollegen für die Verehrung, die sie im Kirchenvolk genossen. Sie dagegen erlebte die Konsequenzen der synodalen Verfassung, als ihr eine strafrechtlich geahndete Verkehrssünde unterlief, Zug um Zug verlor sie ihre Ämter. Das war möglich, weil sie anders als ihre Amtsbrüder „nur“ ordiniert, aber nicht geweiht war. Ihr Ansehen und ihre Wirkung als Theologin und Seelsorgerin blieben ihr erhalten.

Sollten sich die Katholiken, ihr Papst, ihre Bischöfe, Priester und Gläubigen also an den „Kirchen der Reform“ orientieren, das Priesteramt für Frauen öffnen und das Zölibat aufheben? Als Deutsche bringen sie zwar Sympathie für eine solche Reform auf, mit etwa 20 Millionen Gläubigen bilden sie aber kaum mehr als ein Prozent ihrer sich über die ganze Erde erstreckenden Kirche. Sie sind also zu schwach, um bedeutende Veränderungen durchzusetzen.

Anders wäre die innere Struktur zu beurteilen. Etwa die Übernahme synodaler Elemente, die Gläubige und Geweihte auf eine Stufe stellen und verbinden wie in den demokratischen Staaten. Zudem verfügen sie über eine ihnen nahe stehende Partei. Von ihr dürfen sie erwarten, dass sie sich für christliche Nächstenliebe, also die Menschenwürde und den Schutz des werdenden Lebens einsetzt. Wie erfolgreich sie christliche Grundwerte verteidigt, kann niemand vorhersagen. Im jüngsten Wahlkampf warb sie mit den Begriffen „sozial, freiheitlich und demokratisch“. Inzwischen nennt sie sich „letzte Volkspartei“ und wehrt sich vorsichtig gegen die Deutung des „C“ als „konservativ“. Von „christlich“ ist derzeit nicht die Rede. Der anstehende Konflikt um die Abtreibung schafft wohl Klarheit.

Helmut Mehrer, Brühl