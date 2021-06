Kühlung rattert wie Maschinengewehr

Beim Aldi in der Schubertstraße in Schwetzingen gibt es Technik, die für Lüftung, Kühlung, Klimaanlage und so weiter zuständig ist, diese steht auf einem Betonfundament. Heizt sich der Beton bei Hitze zu stark auf und die Geräte werden zu heiß, so rattert der „Auspuff“ wie ein Maschinengewehr und dies stundenlang, alle paar Minuten – auch nachts. Damit dies, nach etlichen Beschwerden der Nachbarschaft, nicht mehr passiert, wurde das ganze durch eine Wasserkühlung erweitert.

So weit, so gut!

Aber! Diese Wasserkühlung läuft nun permanent seit Freitagvormittag, 4. Juni, und dies mit Trinkwasser. Heute ist bereits Mittwoch, 9. Juni, das Wasser läuft immer noch – ohne Unterbrechung.

Bisher war es allerdings nicht zu heiß, nein es war bewölkt, gewittrig und hat geregnet – ergo, kann sich der Beton nicht stark erhitzt haben.

Die Krönung ist jedoch, als ich dies in der Filiale meldete, weil ich genau gegenüber wohne. Da bekam ich nur patzig gesagt, dass man daran nichts ändern könne und mich das Ganze nichts anginge.

Mein lieber Aldi Süd, sehr wohl kannst du daran etwas ändern. Da dies die ganze Zeit nicht so war, wohl die Anlage kaputt ist und repariert werden sollte. Also tu das gefälligst, denn Trinkwasser sollte nicht unnötig verschwendet werden.

Außerdem geht es mich sehr wohl etwas an, wenn die Technik genau gegenüber meines Schlafzimmerfensters ist und mich das stetige Plätschern beim Schlafen stört.

Deshalb bitte ich nochmals, diese Verschwendung von Trinkwasser umgehend zu beenden.

Bettina Rösch, Schwetzingen