Kultur oder Kommerz?

Zu einer Veranstaltung mit dem Hardchor in der Wollfabrik in Schwetzingen wird uns geschrieben:

Wollfabrik Schwetzingen, Samstag, 18. März, Hardchor Heidelberg, Beginn 20 Uhr, Einlass 19 Uhr, bestuhlt – freie Sitzplatzwahl (Kein Sitzplatzanspruch!), so der Hinweis auf der Eintrittskarte.

Bereits um 19 Uhr war der Rückstau beim Einlass riesig, an einen Sitzplatz war also nicht mehr zu denken, also auf die Empore, auch da kleine runde Tische mit jeweils zwei bis drei Stühlen, alles besetzt. Wir, sechs Freundinnen, ergattern noch einige freie Stühle und versuchen, diese irgendwie dazwischen zu platzieren, Proteste von den bereits Anwesenden und von der Bedienung, die alle paar Minuten ein volles Tablett über unseren Köpfen balanciert.

Der Raum war sehr voll, viel zu warm und schlecht belüftet – von unserem Platz konnten wir den Chor zwar hören, aber nicht sehen – Eintrittspreis 27,40 Euro. Für uns stellt sich nun die Frage: Muss das sein? Steht hier das Konzert oder der Gastronomiebetrieb im Vordergrund?

Schön, dass unsere Region viele Veranstaltungsorte bietet, an denen man ein Konzert „pur“ genießen und sich in der Pause sein Getränk selbst besorgen kann – darauf werden wir künftig gerne zurückgreifen.

Wir waren sehr verärgert, einzig der fantastische Auftritt des Hardchors hat den Abend gerettet.

Monika Moessinger, Oftersheim