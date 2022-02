Seit die radikal-islamistischen Taliban mit Gewalt, Terror und Tötung in Afghanistan an die Macht kamen, fliehen Millionen afghanische Frauen und Männer, jung und alt, scharenweise in großer Zahl vor dem Gottesstaat und den Scharia-Gesetzen der Herrscher.

Armut, Hunger, Elend und Arbeitslosigkeit haben in Afghanistan dramatisch zugenommen. Auf der anderen Seite haben Kinderheirat, Kinderbräute und der Kinderverkauf wieder an Bedeutung gewonnen. Einige Leute verkaufen ihre Mädchen öffentlich für einen Betrag zwischen 200 und 2000 Dollar an ältere Männer als Ehefrauen.

Afghanistan befindet sich auf dem schlimmsten Stand und in der schrecklichsten Situation seit 40 Jahren. Andererseits haben die radikal-islamistischen Taliban Frauen und Mädchen die Arbeit, also ihre wirtschaftliche, politische, künstlerische, literarische und sportliche Aktivität sowie ihre Kultur verboten.

Die fundamentalistischen Taliban inhaftieren und terrorisieren tagtäglich afghanische Frauen und Mädchen, die für Menschenrechte und Frauenrechte eintreten. Die radikal-islamistischen Taliban haben Millionen Frauen und Mädchen in ihrer Burka zu Hause eingesperrt und eingeschränkt. Sie leben in Gefangenschaft.

Es wäre gut, wenn die Bundesrepublik Deutschland und europäische Länder die radikal-islamistischen Taliban nicht anerkennen und mehr Druck auf sie ausüben, damit diese die Rechte der Frauen und die Menschenrechte künftig respektieren. Seit sechs Monaten sind die fundamentalistischen Taliban an der Macht. Die Rechte der afghanischen Frauen in ihrer religiösen Tyrannei sind Auspeitschung, Steinigung, Demütigung, Erniedrigung, Ausgrenzung, Diskriminierung, Einschränkung, Bedrohung, Erpressung, Unterdrückung und Beleidigung.

Die Taliban-Führer reisen nach Oslo, Norwegen und in die Schweiz und fordern von europäischen Ländern Geld und Anerkennung. Es wäre gut, wenn diese Forderungen der Taliban von europäischen Ländern nicht akzeptiert werden, weil die europäische Hilfe und Unterstützung nicht die dortige Bevölkerung erreichen wird, sondern nur in den Händen der Herrscher landen. Die Taliban werden dann noch mächtiger und unterdrücken afghanische Frauen und Mädchen noch brutaler. Die Brutalität der Taliban gegen afghanische Frauen und Mädchen hat ihren Höhepunkt erreicht und diese Brutalität ist in der Menschheitsgeschichte beispiellos.

Trotz der Angst und Schrecken, die die Taliban verbreiten, protestieren und demonstrieren viele afghanische Frauen und Mädchen tagtäglich gegen die radikal-islamistischen Herrscher in und außerhalb Afghanistans.

Nun ist die Zeit gekommen, dass die Bundesrepublik und die ganze europäische Union hart gegen die radikal-islamistischen der Taliban vorgehen, dass die Freiheit und Gleichheit und die Demokratie in Afghanistan zurückkommt und dass afghanische Frauen und Mädchen sowie Männer nicht mehr Afghanistan vor Angst vor den Islamisten verlassen und fliehen müssen.

Said Azami, Schwetzingen