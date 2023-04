Lebensfremde Entscheidungen

Zu den bundespolitischen Entscheidungen in Sachen Heizungsformen wird geschrieben:

Mit Fassungslosigkeit und Unverständnis habe ich den Kompromiss der Ampelregierung zum Heizungsaustausch vernommen, über den selbst viele Fachleute den Kopf schütteln. Wenn man Heizungen kurzfristig verbieten will, braucht man Alternativen, die funktionieren und bezahlbar sind.

Die Regierung will pro Jahr 500 000 Wärmepumpen verbauen, aber noch ist der Strompreis zu hoch. Nur etwa die Hälfte aller Wohngebäude in Deutschland sind überhaupt dafür geeignet, sodass hohe laufende Stromkosten drohen, was die Stromerzeugung, die Stromnetze und damit letztlich die Umwelt belastet. Hersteller und Handwerk betonen zudem, dass es noch an Fachkräften zum Einbau zur energetischen Sanierung von Bestandsbauten fehlt, weshalb gerade hier die Wärmepumpen zu Stromfressern werden. Ich weiß von einem Fall mit Wärmepumpe, Rentner, über 80 Jahre, alleinstehend, der aktuelle monatliche Strompreisabschlag liegt bei 350 Euro für 70 Quadratmeter beheizten Wohnraum, Dach und Außenwände sind isoliert, zweifach verglaste Fenster eingebaut. Wie kann das von unserer Regierung noch forciert werden? In einem anderen Fall wurde im Januar 2022 eine Wärmepumpe bestellt und ist bis heute nicht geliefert. Schornsteinfeger sollen künftig nicht nur das Alter der Rentner überprüfen, sondern zum Beispiel die Lautstärke der Wärmepumpen.

Wie soll das alles finanziert werden? Es soll Sonderregeln für schmale Rentneretats geben. Aber eine Altersgrenze von 80 Jahren einzuführen, ist nicht nur willkürlich, sondern diskriminierend, wahrscheinlich sogar verfassungswidrig. Warum soll ein armer Rentner mit 79 Jahren schlechter gestellt werden als ein solventer 81-Jähriger?

Wer heutzutage älter als 60 Jahre und in Rente oder sogar selbstständig ist, bekommt doch von der Bank keinen Kredit. Man bedenke, im Jahr 2022 betrug die durchschnittliche Rente 1152 Euro. Davon muss man leben, gestiegene Lebensmittelpreise von über 20 Prozent, Grundsteuererhöhungen um ein Vielfaches, die Steuern für den Rentenbezug, steigende Krankenversicherungsbeiträge und Medikamente, Reparaturkosten für das Haus bezahlen.

Ob jeder Bürger weiß, dass zusätzlich zum Heizungsaustausch eine EU-weite Zwangssanierung für Hauseigner bevorsteht, sodass Gebäude bis 2030/2033 den Energieeffizienzstandard F/E aufweisen müssen? Die Kosten für eine Sanierung können leicht über 100 000 Euro betragen. Noch teurer wird es für denkmalgeschützte Häuser. Darüber hinaus bestehen die Brüsseler Pläne mit Zwangsvorgaben zur Solarpflicht und für eine Ladeinfrastruktur für E-Autos.

Uns Bürgern wird dabei verschwiegen, dass die Bundesnetzagentur der Regierung bereits Entwürfe vorgelegt hat, dass bei Strommangel gerade die Immobilien mit Wärmepumpen oder E-Autoaufladestation zeitweilig vom Stromnetz abgetrennt werden sollen.

Die Kosten für all das steigen in Zeiten der Inflation und höheren Kreditzinsen ins Unermessliche. Zwar gibt es Fördermittel – aber sie sind nicht im Haushaltsetat eingeplant. Was passiert, wenn diese aufgebraucht sind? Heißt das dann für denjenigen, für den kein Geld mehr vorhanden ist, er hat eben Pech gehabt? Das erinnert stark an die Zeit des Regierungswechsels, als die Kreditanstalt für Wiederaufbau Anfang 2022 plötzlich alle Fördermittel gestrichen bekommen hat und die Häuslebauer mit ihren Finanzierungsplänen auf dem Trockenen saßen.

Übersteigen die Kosten des Heizungsaustauschs und der Sanierungspflicht, da womöglich das Dach, die Außenwände nicht gedämmt, die Fenster nicht dreifach verglast sind, den Wert der Immobilie, führt das letzten Endes zu einer Art Enteignung (die Immobilienpreise für ältere Häuser sind inzwischen teilweise bereits um 20 Prozent gefallen). Wenn man sich all das nicht leisten kann, ist fraglich, ob man das Objekt überhaupt noch vermietet oder verkauft bekommt.

Wer der Einbaupflicht nicht nachkommt, dem droht ein Zwangsgeld von bis zu 50 000 Euro. All das ist nicht bodenständig, vielmehr lebensfremd. Es macht Angst, führt in Existenzängste.

Dieses Ideologiestreben und Voranpreschenwollen spaltet die Gesellschaft weiter und führt zu einem noch stärkeren Rechtsruck.

Die Erfahrung lehrt jedenfalls: Auf die Politik ist kein Verlass. Am Ende wird wohl jeder selbst auf den Kosten und Konsequenzen von Schulden sitzenbleiben – wie bei den Corona-Hilfen. Der Spruch von Minister Habeck bleibt uns wohl noch lange in den Ohren: „Mir ist egal, woher das Geld kommt.“ Diese Aussage spricht für sich.

Vera Hanßen, Brühl

Wirtschaftsminister Robert Habecks Gasparadoxon: „Es sollen Gaskraftwerke gebaut werden, um elektrischen Strom für Wärmepumpen zu erzeugen, damit Gasbrennwertheizungen verschrottet werden können.“ Die Krux: Gaskraftwerke zur Stromerzeugung haben einen Wirkungsgrad von 60 Prozent. Gasbrennwertheizungen haben einen Wirkungsgrad von 95 Prozent. Hier versagt der gesunde Menschenverstand. Wärmepumpen in Altbauten zu installieren, ist finanzieller und klimaschädlicher Unsinn. Nur wer es sich leisten kann, sein Haus aufwendig zu sanieren, sollte darüber nachdenken. Die staatliche Förderung ist dabei noch immer unklar. Die Strafen sind schon festgelegt.

Eine andere Katastrophe für das Klima ist die Werbung für Pelletheizungen durch Politiker. Wie zum Beispiel die Bundesbauministerin Klara Geywitz. In der Fernsehsendung von „Anne Will“ und bei „Fakt“ sieht sie in der Pelletheizung eine Alternative für Gasbrennwertheizungen. Das zu sehen war für uns die Klima Horror Picture Show. Die zirka drei Prozent Pelletanteil in Deutschland an den Heizungsformen reicht bereits heute, um Wälder in ausgelichtete Kermesbeeren-, Traubenkirschen-Steppenlandschaften zu verwandeln. Außerdem verbrennen wir in Deutschland auch Pellets, die durch illegale Rodungen rumänische Waldschutzgebiete in baumlose Graslandschaften wandeln. Solche Klimaverbrechen, die zu Wüstenlandschaften geführt haben, kann man weltweit beobachten. Holzverbrennung ist die gesundheits- und klimaschädlichste Form zu heizen. Klara Geywitz sollte Wissenschaftler befragen, bevor sie sich im Fernsehen äußert.

Eine weitere Form, um zu heizen, ist die Fernwärme. Die heutigen Kunden werden froh sein, wenn sie künftig, nach Abschaltung der Kohlekraftwerke, durch andere Quellen bedient werden. Eine Ausweitung des Fernwärmemarktes ist heute nur schwer vorstellbar. Schon der Gedanke, ein zusätzliches Fernwärmenetz zu installieren, um das Gasleitungsnetz zu ersetzen, ist ein Witz und wäre ein finanzieller Supergau. Bürgerinnen und Bürger fühlen sich unter Druck gesetzt. Mit den Zwangsterminen für das Ende von Gasthermen heizt die Ampelregierung die Inflation an. Die Wärmepumpen sind viel zu teuer.

Der Übergewinn eines Wärmepumpenherstellers wird wohl in Kürze in Amerika abgeschöpft. Man fragt sich, wie profitieren unsere Abgeordneten von diesem Feldzug gegen die Gasheizungsbesitzer?

Werner und Ingrid Jäkel, Schwetzingen