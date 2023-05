Leider nicht viel Neues

Zur Energiewende und den Leser-briefen schreibt dieser Leser uns:

Was in letzter Zeit an Leserbriefen über Energiewende und Klimaschutz geschrieben wurde, ist wenig Neues und immer die alte politisch unfähige Argumentation. Manche unsinnige, viel zu lange Seiten vermitteln Infos, von denen man Kopfweh bekommt. Mit Fachverstand hat dies wenig zu tun, was man im politischen Resultat ja sieht.

Wer sich hier äußert, sollte mal die Klappe halten und die Weltsituation erkennen, in der die Menschheit zurzeit leben muss. Krieg in Europa Bürgerkriege in Afrika und Nahost, Drohungen im Pazifik und so weiter. Hungersnöte und Überbevölkerung belasten uns – siehe Indien, wo jetzt über 1,4 Milliarden Menschen leben. Meistens werden die Bürger nicht demokratisch verwaltet, sondern die Diktaturen kommen voran und schleichen sich selbst in Demokratien – mit unsinnigen Prognosen.

Raus aus den Kartoffeln, rein in die Kartoffeln des Klimaschutzes. Anstatt Menschen im Bereich der Forschung und solche, die Weltbürger sein könnten, zu hinterfragen. Sie werden vom gewissenlosen Geschwätz der Politikermafia totgebrüllt. Bei KIT Karlsruhe wurde schon vor 50 Jahren die Klimawende diskutiert und nach Ergebnissen gesucht. Man stellte sich vor, Solartechnik und Wasserstofftechnologie im Speziellen in den Sahara-Staaten zu installieren. Dort Solartechnik mit Kraftwerken zu bauen und mit Erd- und Unterwasserkabel zu vernetzen. Mit der unermesslichen Energie nach Europa vernetzt man dann zuerst die EU. Danach pumpt man mit Fernleitungen Süßwasser in die Sahara zurück, um grüne Regionen zu erhalten.

Morgens steht der Planet ab 6 Uhr am Himmel – bis 18 Uhr abends. Möglichkeiten mit Speichern müssten gebaut werden oder man vernetzt die komplette Welt mit Wüstenregionen, um die Zeitunterschiede zu überbrücken. Der Mensch mit seinem Konkurrenzdenken und keinem weltweiten Konsens ist das Übel unseres Daseins. Er ist und bleibt eine Fehlkonstruktion Gottes.

Rolf Weiss, Plankstadt