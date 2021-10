Bei den jüngsten Ampel-Koalitionsgesprächen zwischen SPD, Grünen und der FDP war ein Diskussionspunkt in Minuten vom Tisch: das Tempolimit von 130 Stundenkilometern. Es war doch von vornherein klar, dass die „freien Liberalen“ dieser verkehrspolitischen Freiheitsberaubung nicht zustimmen würden.

Sie können sich bei ihrer hartnäckigen Verteidigung der „freien Fahrt für freie Bürger“ auf eine ganze Reihe von Ländern berufen, die eine solche Gängelung ihrer Autofahrer nicht nötig haben, wie zum Beispiel Albanien, Afghanistan, Bhutan, Burundi, Haiti, Myanmar, Namibia, Nepal, Nordkorea, Nordaustralien, Somalia oder Vanuatu (Südpazifik).

Die rund 200 Staaten der Welt mit Tempolimit sind zu bedauern, dass ihre Regierung so wenig Vertrauen in die Geschwindigkeitsbeherrschung ihrer Autofahrer und in die Sicherheit ihrer Autobahnen hat.

Dr. Felix Conrad, Hockenheim

