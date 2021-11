Großes Lob an die Radiologie Rhein-Neckar im Schwetzinger Krankenhaus. Vor ein paar Tagen habe ich in meiner Hausarztpraxis beim Team von Dr. Kruse nachgefragt, ob ich mich auf die Warteliste der sogenannten Booster-Impfung setzen lassen kann.

So habe ich erfahren, dass in der Radiologie in der GRN-Klinik an einem Tag, dem 24. November, ab 18 Uhr Termine online zu buchen seien.

Es hat geklappt und ich möchte an dieser Stelle die hervorragende Organisation und Terminvergabe ganz besonders loben.

Ein freundliches Team und ein reibungsloser Ablauf, mit dem ich mehr als zufrieden war.

Vera Kirst, Schwetzingen