In der Presse tauchen immer wieder Begriffe für die Regierungskritiker im Bereich Corona-Maßnahmen auf, zu denen ich Folgendes feststellen möcht:

„Corona-Leugner“: Ich bin nun schon einige Zeit in der Maßnahmenkritik und habe mich mit vielen Menschen in dieser Gruppe ausgetauscht. Ich habe bisher keinen einzigen Corona-Leugner getroffen! Ja, wir setzen Corona „ins Verhältnis“, wir ordnen die Krankheit relativ ein, statt absolute Angst zu verbreiten. Dies ist notwendig bei einer Erkrankung, die zwischen drei bis fünf Prozent der Todesfälle in diesem Land, einen Sterbe-Altersmedian von 83 Jahren und zirka zwei Prozent der Krankenhausbettenbelegung ausmacht. Nein, das liegt nicht an den „Maßnahmen“. Schweden und einige US-Bundesstaaten zeigen da ein deutlich besseres Bild. Hierbei ist natürlich die Unterscheidung zwischen individuell (hier ist Covid-19 bei entsprechenden Risikofaktoren eine sehr ernst zunehmende Krankheit!) und gesamtgesellschaftlich (siehe die genannten Daten) wichtig.

„Impfgegner“: Es gibt schon einen nicht unerheblichen Anteil an Geimpften in der Maßnahmenkritik. Was uns eint, ist die Ablehnung des Impfzwanges und wir stehen solidarisch klar gegen die bestehende 2G-Apartheid in unserem Land, die medizinisch keinen Sinn ergibt und juristisch gegen die fundamentalen Werte dieser Republik verstößt. Ebenso rennen wir nicht dem krachend gescheiterten Heilsversprechen „Herdenimmunität und Ende der Pandemie via erlösender Impfung“ hinterher. Wir wünschen uns einen objektiven und keinen ideologischen Blick auf das Nutzen-Risiko-Verhältnis der verfügbaren Impfstoffe. Ich persönlich, genau wie der Anmelder und Versammlungsleiter der Demos der „Offenen Gesellschaft Kurpfalz“, sehe die jetzigen Impfstoffe bei der Impfung der Risikogruppe (eventuell saisonal) mit einem positiven Nutzen-Risiko-Verhältnis. Ich fasse also zusammen: Wir sind „Maßnahmenkritiker“, „für eine freie Impfentscheidung“ und vor allem Demokraten. „ Diskriminierung – das geht zu weit“, so lautete eine Titelzeile zum Statement von Dr. Pöltl auf dem Palais Hirsch in der Ausgabe der Schwetzinger Zeitung vom 12. Januar. Dem ist nichts hinzuzufügen. Delegitimierung des Staates? Aus Kritik für die aktuellen Repräsentanten des Rechtsstaates wird in Publikationen oft Verachtung für eben diesen gemacht – also genau das, was eben jene aktuelle Repräsentanten heute allzu oft an den Tag legen: eine Grundrechtsverachtung. Bei aller juristischen Diskussion, ob es erlaubt ist, spazieren zu gehen, ist die Hierarchie der Gesetze zu bedenken: Oben steht, das Grundgesetz mit den Grundrechten, wenn diese seit bald zwei Jahren massiv eingeschränkt werden, die Regierung gegen den Diskurs hetzt, dann tut Protest aus einem breiten Spektrum der Bevölkerung not. Stefan Rieseberg, Schwetzingen