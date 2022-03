Zum Artikel „Regionale Kost und Geselligkeit“ (SZ-Ausgabe vom 8. März) wird uns geschrieben:

Beim Lesen des Artikels kam erst mal Freude bei mir auf. Das Angebot des gemeinsamen Mittagstisches ist eine schöne Gelegenheit für die Neulußheimer Bürger und Bürgerinnen, gemeinsam mit anderen Geselligkeit beim Essen zu erleben. Allen, die an der Organisation und Durchführung dieses Angebotes beteiligt sind, gebührt Anerkennung und Dank, ist das Ganze doch mit sehr viel Arbeit und Zeitaufwand verbunden. Dass das erste angebotene Essen nach der Pause eine Gemüsesuppe (vegetarisch oder vielleicht sogar vegan?) war, hat die Hoffnung in mir aufkeimen lassen, dass auch im Organisationsteam dieses Angebotes die dringlichen Probleme der Gegenwart erkannt wurden und dementsprechend gehandelt wird.

Umso größer war jedoch meine Enttäuschung, als ich am Ende des Artikels die Ankündigung lesen musste, dass das nächste Essen (am Freitag, 11. März) Putengeschnetzeltes beinhaltet.

Wir leben hier nicht in einer Region der Welt, in der die Menschen auf den Konsum von Fleisch und Tierprodukten für eine vollwertige Ernährung angewiesen sind. Eine rein pflanzliche Ernährung ist hierzulande gerade in der heutigen Zeit spielend leicht möglich: Anbetracht des großen Angebotes an Gemüse, Getreideprodukten, Obst und Hülsenfrüchten sowie einer Fülle von veganen Rezepten in Kochbüchern (die hiesige Bücherei hat vegane Kochbücher) und Unmengen an veganen Rezepten im Internet, ist es sehr einfach, schmackhafte, vollwertige und gesunde vegane Gerichte zu kochen. Selbst gewohnte Gerichte lassen sich mit Hilfe von Sojaprodukten oder Seitan so zubereiten, dass der Unterschied zu einem Fleischgericht kaum auffällt.

Mir ist klar, dass die überwiegende Mehrheit der Gäste keine Veganer sind – dennoch wäre doch gerade ein Angebot wie „Gemeinsam statt einsam“ eine hervorragende Gelegenheit, die Gäste mit einer Ernährung bekannt zu machen, für die keine Lebewesen (auch keine „Milchkühe“ oder „Legehühner“) getötet werden.

Das fünfte Gebot „Du sollst nicht töten“ sollte doch für alle Lebewesen gelten – warum werden in unserer Gesellschaft Kühe, Hühner, Puten, Schweine und Schafe davon ausgenommen? Diese sogenannten „Nutztiere“ sind doch keine Produktionsmaschinen für Fleisch, Eier oder Milch – es sind fühlende Lebewesen, sie erleiden Schmerz und Qual bei der üblichen Haltung und bei der Schlachtung.

Warum können die Organisatoren als Mitglieder der Kirchengemeinde hier nicht umsetzen, was die evangelische Kirche in Deutschland doch selbst vorgibt? Zitat von deren Homepage ekd.de/klimawandel-49693.html: „Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) setzt sich dafür ein, dass die Menschheit Wege findet, innerhalb der ökologischen und sozialen Grenzen unseres Planeten zu leben und den Klimawandel aufzuhalten. Als Christinnen und Christen treten wir auch für die Achtung und Erhaltung allen nichtmenschlichen Lebens ein, von dem wir abhängig sind und das – wie auch der Mensch – von Gott geschaffen ist und unter seiner Segenszusage steht.“

Der Konsum von Fleisch und Tierprodukten allein aus Gründen der Tradition und der geschmacklichen Gewohnheit (und zu 99 Prozent gibt es in Deutschland keine anderen Gründe für diesen Konsum) ist das genaue Gegenteil dessen von der EKD formulierten Anspruchs. Neben dem unendlichen Tierleid, das der Konsum von Fleisch und Tierprodukten immer mit sich bringt, verursacht dieser auch Umweltschädigung zum Beispiel durch den enormen Landverbrauch für den Tierfutteranbau, und ist ein großer Faktor beim Vorantreiben der Klimakrise, zum Beispiel durch das Methan, das Kühe ausstoßen – um nur zwei Punkte von vielen zu nennen. Die Geflügelindustrie mit ihren Großställen von mehreren Hundert beziehungsweise Tausend Tieren auf engem Raum fördert durch die Gruppenverabreichung von Antibiotika die Bildung von multiresistenten Keimen, gegen die kein Antibiotikum mehr wirkt und an denen jährlich allein in Deutschland tausende Menschen sterben. Bei Puten in der Geflügelindustrie handelt es sich um Qualzuchten, die ihre übergroße und schwere Brust nicht mehr selbst tragen können, sie leiden also schon zeitlebens.

Für all diese Fakten gibt es zahlreiche Belege in Form von wissenschaftlichen Studien und Dokumentationen: Sie wurden von etlichen verschiedenen Organisationen in Form von Berichten sowie Bildmaterial sowohl im Internet als auch im Fernsehen veröffentlicht.

Ich wünsche mir wirklich sehr, dass die Organisatoren von „Gemeinsam statt einsam“ sich einmal mit all diesen Fakten intensiv beschäftigen und infolge dessen zukünftig vegane Gerichte anbieten. Denn Frieden und Klimaschutz fangen auf dem Teller an.

Claudia Häusler, Neulußheim