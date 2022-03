Bei aller Sorge um den Weltfrieden und der traurigen Stimmung ob der vielen Toten und Vertriebenen, dieses vom Zaun gebrochenen Krieges, hatte ich zum Frühlingsbeginn am Sonntag eine Begegnung, die mich glücklich gemacht hat!

An diesem Morgen ist mir die Fahrradkette „abgesprungen“ und ich stand zunächst hilflos auf der Straße und hatte wegen meiner stark eingeschränkten Gehfähigkeit null Option, um mein Rad nach Hause zu schieben. Der nette ältere Herr, der sich als „Ersthelfer“ anbot, konnte leider trotz großen Bemühens nicht wirklich was bewegen, denn die Kette hatte sich sehr stark verhakt.

Da bot sich völlig unerwartet ein junger Spaziergänger an, Hilfe zu leisten. Er ging nach Hause, um Werkzeug zu holen, weil man, um an die Fahrradkette zu kommen, zunächst das Schutzblech entfernen musste. Das war für den jungen Mann aus meiner Sicht zeitaufwendig und mit Umständen verbunden, was er keineswegs so sah!

Am Ende hat er mir die Fahrradkette nicht nur aufgezogen, sondern auch gespannt, denn sie war zu lang. Das war für mich eine komplette Reparatur, die Christian Blem an meinem Fahrrad vorgenommen hatte. Danach konnte ich überglücklich mein für mich sehr wichtiges Fortbewegungsmittel wieder in Betrieb nehmen! Christian Blem hat, ohne wenn und aber, selbstlos geholfen. Das ist für mich ein echter Kavalier der Straße. Herzlichen Dank.

Magda Denzler, Ketsch