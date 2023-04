Mit dem Auto durch Schwetzingen

Zur Verkehrssituation in der Spargelstadt wird uns geschrieben: Fährt man zum Beispiel in Schwetzingen von der Lindenstraße durch die Stadt in Richtung Oftersheim, so durchfährt man zurzeit sieben Geschwindigkeitszonen. Es beginnt mit Tempo 30, dann 10 in einer noch einzurichtenden Baumaßnahme an einer Fassade, es folgt der Schlossplatz mit Tempo 6, anschließend 20 durch die Karlsruher Straße, dann 50 Meter nicht geregelt. Nach der Ampel Tempo 30, aber nur tagsüber, angeblich wegen Lärmschutz. Abends und nachts sind die Autos scheinbar nicht laut. Dann folgt Tempo 50 durch die Unterführung bis zum Rondell, danach wieder 30.

Wäre es nicht möglich, die zig verschiedenen Tempobegrenzungen etwas zu vereinheitlichen und damit zu reduzieren? Als Autofahrer bleibt einem nur der permanente Blick auf den Tacho, auf die Fahrbahn kann man da kaum noch schauen. Hat man aber den Tacho nicht dauernd im Blick und man wird geblitzt, werden bei vier Stundenkilometern zu viel, 30 Euro fällig und man gilt als Raser.

Die Radfahrer dürfen dagegen in Schwetzingen unbeanstandet sämtliche Verkehrsregeln brechen, seien es rote Ampeln, Einbahnstraßen, Bürgersteige und vieles mehr. Die Autofahrer sind die Bösen und werden schikaniert und diskriminiert, damit sie aus dem Stadtbild verschwinden. Warum wundern sich da Verwaltung und die politisch Verantwortlichen, wenn die normalen Bürger immer aggressiver werden.

Ach, nur noch so nebenbei, vorgestern fuhr ich brav mit zehn Stundenkilometern über den Schlossplatz, hinter mir ein Bus der Verkehrsbetriebe. Auf dem anschließenden Stück mit zurzeit Zehn-Stundenkilometer-Begrenzung, ich fuhr mit Tempo 15, zog er in Höhe des Rathauses an mir vorbei und brauste davon. Bernd J. Pühringer, Schwetzingen