Mit Populismus rettet man keine Umwelt

Zur Unterschriftenübergabe an den Landrat gegen den Kiesabbau im Entenpfuhl (SZ vom 17. April) wird formuliert:

1200 Unterschriften gegen einen möglichen Abbau von Sand und Kies im Gewann Entenpfuhl: Dass, was die Damen und Herren der Bürgerinitiative (BI) Entenpfuhl machen, ist Populismus. Finde ich dieses Projekt gut? Nein. Doch muss das Projekt umgesetzt werden? Ein klares Ja, in Ermangelung an einer wirklichen Alternative. Als ich 2016 den ersten Termin im Wasserrechtsamt zu diesem Vorhaben hatte und die Akten durchgelesen habe, hat mich dieses sprachlos gemacht. Zu diesem Zeitpunkt konnte man von den heutigen Akteuren noch nichts lesen und hören. Eine Bürgerinitiative gab es auch nicht. Generell war dieses Vorhaben ein Thema nur in den politischen Hinterzimmern. Die Gemeindeverwaltung Ketsch sprach beispielsweise in einer Stellungnahme noch vom Potenzial der Aufwertung, sollte dieses Projekt kommen.

Der politische Wind hat sich erst gedreht mit zunehmender Öffentlichkeit, wofür ich damals mittels Pressemeldungen als FDP-Ortsvorsitzender gesorgt habe. Ebenso einer Transparenz, in dem alle Akten zum Vorhaben öffentlich über das Internet zugänglich sind. Wald abholzen, Gefahr für das Trinkwasser et cetera, mit diesen Behauptungen kann man schnell der Bevölkerung Angst machen. Insbesondere, wenn diese keine Kontrollmöglichkeit, keinen Faktencheck hat. Bei der BI Entenpfuhl wird man schon wissen, warum man die Akten zum Vorhaben nicht in das Internet stellt. Und generell sollte man nicht so tun, als würde bei Umsetzung dieses Projektes die weltweite Klimakatastrophe drohen. Nur auf der Gemarkung Ketsch sind einige Seen, heute beliebte Erholungsgebiete, durch den Abbau von Rohstoffen entstanden. Und wer glaubt, durch die Verhinderung dieses Vorhaben wird die Umwelt und das Klima gerettet, der täuscht sich. Oder wird in Ketsch oder Schwetzingen dann weniger oder anders gebaut, beispielsweise nur noch im Holzbau? Wohl kaum. Vielmehr erfolgt die Ausbeutung dann an anderen Orten. Wenn die BI so gegen den Abbau von Sand und Kies ist, dann sollte sie auch politisch in den jeweiligen Kommunen handeln. Gleiches gilt auch für die jeweiligen Gemeinderäte und Bürgermeister. Wer hier A sagt und gegen das Projekt ist, der muss auch B sagen und die Alternative nennen. Denn selbst bei kommunalen Bauvorhaben, wie die Erweiterung der Alten Schule in Ketsch, werden nur sehr überschaubar Recyclingbaustoffe eingesetzt. Diese werden oftmals als die große Lösung genannt. Die begrenzte Verwendung kann man einer Gemeindeverwaltung nicht vorwerfen. Da Recyclingbaustoffe nicht ganz unproblematisch sind, von den Kosten nicht zu reden. Hier gibt es auch noch viel Regelungsbedarf. Da ich 2022/23 an der deutschen Normungsroadmap der DIN zu Circular Economy (Grüne Transformation der Wirtschaft), unter anderem im Fachgebiet Bauwerke und Kommunen mitberaten und mitgeschrieben habe, kenne ich die Probleme aus unzähligen Sitzungen.

Mehr zum Thema Natur- und Umweltschutz Umweltverein informiert auf dem Ketscher Marktplatz Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Energiewende Zukunftswerkstatt und Stadt organisieren Klima-Infotag in Eppelheim Mehr erfahren

Es ist aber schon erstaunlich, was für ein Thema Entenpfuhl mittlerweile ist. Insbesondere, wenn man dann schaut, was in den jeweiligen Kommunen so an Umwelt- und Klimaschutz in Realität passiert. Klar, natürlich darf der obligatorische Klimamanager oder -managerin heute, als ein Teil der Verwaltung nicht mehr fehlen. Maßnahmen wie Photovoltaik ausbauen, Flächenentsiegelungen, Förderprogramme und vieles mehr gehen ohne die sinnlose Aufblähung einer Gemeindeverwaltung nicht. Zudem kann man damit sehr gut verdecken, dass man eigentlich Umwelt- und Klimaschutz nur in homöopathischen Dosen macht.

Was mich zum Schluss interessieren würde: Das Gewann Entenpfuhl wurde in der Planung mit zwei möglichen Nutzungen bedacht, die reine Nutzung als Wald im Übrigen nicht. Die erste Nutzung war Windkraft und entsprechende Windkraftanlagen, drei Stück hatte man angedacht. Die zweite Nutzung: der Abbau von Sand und Kies. Windkraft ist ausgeschieden im Rahmen der Untersuchung. Doch würde es diese Bürgerinitiative auch geben, wenn es heute um die Abholzung von Teilen des Waldes für die Windkraft gehen würde? Oder wäre dann die Opferung von nur einem Baum, ganz im Sinne der Ideologie in Ordnung. Und die zweite Frage: Wo waren die Bürgerinitiative und die ganzen Gemeinderatsfraktionen, als die grundsätzliche Planung aufgesetzt wurde und es Probebohrungen (2014) gab? Im Tiefschlaf oder hat es einfach keinen interessiert?

Was natürlich heute ganz in Zeiten eines grünen Klimafaschismus politisch nicht mehr geht.

Simon Schmeisser, Mannheim