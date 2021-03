Wie kann man nur? In einer anderen Tageszeitung hat eine Redakteurin geschrieben, dass sich 132 Kinder auf einen Platz in der neuen Kita „Don Bosco“ freuen können. Wohl weniger gefreut haben sich die vielen Kinder, die in Don-Bosco-Heimen des weltweit agierenden Salesianer-Ordens missbraucht und vergewaltigt wurden.

Wer im Internet den Begriff „Don Bosco“ eintippt, stößt auf zahlreiche Artikel zu diesen schlimmen Vorkommnissen, die im Zuge der seit Ende Januar 2010 geführten Diskussion um sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche an die Öffentlichkeit kamen. Hierbei handelt es sich offensichtlich nicht nur am „Altfälle“ aus der fernen Vergangenheit.

Zitat aus Wikipedia: „Der amerikanische Fernsehsender CNN veröffentlichte im November 2019 eine Dokumentation über massiven Missbrauch durch einen Ordensangehörigen in der Zentralafrikanischen Republik, dessen pädophile Vorgeschichte dem Orden bekannt war.

Ursachen sind laut dem Bericht der Schwerpunkt auf der Jugendarbeit des Ordens, kombiniert mit dessen Sonderstellung innerhalb der römischen Kirche, die es ihm gestattet, über Missbrauchsfälle nicht zu informieren.

Die neue Kita nach Don Bosco zu benennen, halte ich zumindest für unpassend. Da könnte man sie genauso gut auch „Prälat-Motzenbäcker-Kita“ taufen. Die katholische Kirche hat bestimmt unbelastetere Persönlichkeiten, die sich besser für eine Namensgebung eignen.

Peter Zürker, Dudenhofen