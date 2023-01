Nachtumzug war spitze das Narrendorf zu laut

Zum Nachtumzug in Rohrhof wird uns folgender Leserbrief zugeschickt:

Es war ein wirklich sehr schöner Umzug in Rohrhof und ich möchte mich bei den Vereinen für dieses Erlebnis bedanken. Ein bitterer Beigeschmack bleibt jedoch. Der Lärmpegel der DJ- und Livemusik vom Bamboleo Club 07, die im Freien nahe an die 115 Dezibel-Marke reichte und in der Wohnung bei geschlossenem Fenster noch zirka 80 Dezibel Schallleistungspegel (A) betrug (gemessen mit einem herkömmlichen Messgerät und zur Kontrolle mit einer Handyapp) war unerträglich. Wenn man bei der Guggemusik geblieben wäre, was ja auch Sinn und Zweck dieser Veranstaltung war, wäre das Fest wesentlich besser in Erinnerung geblieben.

Zum Vergleich: In einer Diskothek sind zirka 95 Dezibel (A) erlaubt und dort ist die Musik mit im Raum. Bei einem Rockkonzert sind 90 bis 105 Dezibel im Zuschauerbereich zugelassen, die Konzerte finden in der Regel außerhalb der Stadt auf freiem Gelände statt und nicht in einer Wohngegend, wo sich die Schallwellen durch die Häuserwände überschlagen und vervielfachen. Warum kann nicht eine Lärmobergrenze für solche Veranstaltungen festgelegt werden? In anderen Gemeinden geht es doch auch, und wie das Sommerfest 2022 zeigte, reicht Musik um die 70 Dezibel (A) vollkommen aus, um Stimmung zu machen. Daher bitte ich die Gemeinde und auch die Vereine, künftig gemeinsam eine Obergrenze festzuschreiben.

Es zählt bei solchen Veranstaltungen das Wir – Miteinander, dazugehören, gegenseitiges Verständnis und Rücksichtnahme sowie Grenzen, die eingehalten werden. Dann werden solche Feste ein Erfolg für alle Seiten. Das Rohrhofer Sommerfest 2022 ist das beste Beispiel dafür, dass es mit Musik geht, die nicht in den Ohren schmerzt und als angenehm in Erinnerung bleibt.

Achim Mechler, Brühl