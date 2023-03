Naturschutz und wirtschaftliche Interessen

Zum Artikel „So steht es um den Hardtwald“ (SZ-Ausgabe vom 23. März) wird uns geschrieben:

Aufmerksam las ich den Bericht der Forst BW über den Zustand unseres Waldes. Überall in der Presse kann man verfolgen, was sich in Sachen Klimawandel hinsichtlich der Verkehrsmobilität und Energiewende für Mieter und Vermieter tut.

Schaut man jetzt nur bei uns um die Ecke ( Ketsch/ Hockenheim/ Schwetzingen) und nicht weltweit, wo Rodungen zum Beispiel in rumänischen Naturschutzgebieten stattfinden und Urwälder abgebrannt werden, so stellt man doch fest: Da soll der Wald zugunsten eines Kiesabbauprojektes und eines oft verschwiegenen Zementwerkes im „Entenpfuhl“ abgeholzt werden. Da wird den Bogenschützen ihr alljährliches Turnier nicht erlaubt, wegen irgendwelcher Feldlerchen und sonstigen brütenden Vögeln.

Herrgott – zu meiner Kindheit flogen viele Feldlerchen über die Felder, jedoch waren auch nicht nahezu alle Felder mit Plastikplanen bedeckt. In Walldorf werden jetzt die Katzen eingesperrt; jeder Katzenhalter weiß, was das bedeutet, gekippte Fenster in der Sommerzeit wären da auch der sichere Katzentod.

Die größte Ironie ist aber, dass zeitgleich auf der Ketscher Rheininsel in einem Ausmaß, das ich selbst noch nicht erlebt habe, Bäume abgeholzt werden. Zu beachten ist hierbei: Es ist ein Naturschutzgebiet, wo wirklich der Wald noch nahezu intakt ist. Räumfahrzeuge fahren Schneisen zum Holztransport in den Wald, die Jahre brauchen, um sich wieder zu erholen. Wo bleibt hier der Naturschutz? Was ist mit den brütenden Vögeln?

Welch eine Idiotie: Ein Pferd darf dort auf den Wegen nicht reiten, jedoch Räumfahrzeuge dürfen quer durch den Wald das Holz ziehen. Wen wundert es da, dass sich die junge Generation festklebt. Was für eine Möglichkeit haben sie, um gehört zu werden? Wo sieht man Rücksichtnahme der Verantwortlichen?

Wir als Bürger sollen Rücksicht nehmen – wir dürfen unsere Hunde nicht freilaufen lassen (aus verständlichen Gründen), sollen die Katzen einsperren, die Bögen nicht flitzen lassen, das Reiten im Naturschutzgebiet unterlassen, während unsere übergeordneten Stellen wie Forst BW mit schwerem Gerät in einem geschützten Gebiet in einem nie bekanntem Ausmaß Baumfällaktionen vornehmen und sich dann in den Wald stellt und das erschreckende Ausmaß unseres Waldes (Hardtwald) der Presse mitteilt.

Die Rheininsel, die regelmäßig überschwemmt wird, leidet nicht in diesem Sinne an Trockenheit wie der Hardtwald und wäre schützenswert. Wer weiß, ob nicht hier auch die Kermesbeere – ob der vielen handgemachten Lichtungen – einzieht, wie es auch schon im Hardtwald überall zu sehen ist. Es hätte mehr als einen beispielhaften Charakter, wenn Behörden da eine Signalwirkung hätten. Weit gefehlt.

Michael Maric, Ketsch